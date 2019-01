Toscana E45, sequestrato il viadotto Puleto “Rischio crollo”/ Ultime notizie, crepe profonde nei piloni

La E45 è stata chiusa all’altezza del viadotto Puleto, nei pressi di Valsavignone, per motivi di sicurezza. Come riferito da numerosi organi di informazione online in queste ultime ore, il ponte in questione è stato sequestrato dalla procura di Arezzo per il serio rischio collasso, e dalle immagini circolanti in rete si vedono delle crepe evidenti lungo il manto stradale e sui piloni in cemento. Sul posto si sono subito recate le autorità, a cominciare dai carabinieri della polizia giudiziaria della procura di Arezzo, mentre il sequestro del ponte è stato disposto dal gip Piergiorgio Ponticelli, su richiesta del procuratore Roberto Rossi. Dalle analisi è emersa “criticità estrema” e un “rischio di collassamento” a seguito del continuo traffico veicolare. Il viadotto in questione si trova lungo la strada di confine fra la Toscana e l’Emilia Romagna, un ponte che più volte è stato già attenzionato in passato e che nella giornata di oggi è stato chiuso per evitare una nuova strage come accaduto con il Morandi di Genova.

E45, VIADOTTO PULETO A RISCHIO CROLLO

Intervento massiccio sul posto dei tecnici dell’Anas, presenti con cento unità per favorire la deviazione della circolazione su arterie alternative. A segnalare la criticità era stato un ricercatore di tartufi, ex poliziotto, che si era appunto accorto delle profonde crepe ed ha di conseguenza avvisato chi di dovere. La procura ha aperto un’indagine contro ignoti per il reato 677 del codice, ovvero, omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Per quanto riguarda le viabilità alternative, l’uscita è obbligatoria a Pieve Santo Stefano, con deviazione sulla vecchia provinciale Tiberina. Il caso delle crepe era stato segnalato durante il mese di dicembre attraverso un post su Facebook pubblicato dallo stesso ex poliziotto, da cui si era creato un “caso”, con il successivo intervento dei carabinieri a verificare il danno, quindi la scelta di affidarsi ad una commissione di periti, fino alla firma del decreto per il sequestro avvenuto quest’oggi.

