AUTO IN FUGA DALLA POLIZIA SI SCHIANTA CONTRO UN TIR/ 4 morti a Caserta dopo non essersi fermati all’alt

Tragico schianto a Casertalungo la strada statale Telesina dove quattro persone hanno perso la vita nei pressi dell’uscita di Alvignano. A bordo di una Skoda non si sono fermati all’alt di una pattuglia del commissariato di Telese Terme. Ne è scaturito un inseguimento durato per circa venti chilometri e chiusosi con l’uscita di strada dell’automobile dopo l’impatto con l’autoarticolato: non c’è stato scampo per le quattro persone a bordo, due dei deceduti sono stati sbalzati dalla vettura, altri due corpi sono ancora incastrati nelle lamiere della Skoda che è rimasta incastrata sotto il tir. L’impatto è avvenuto perché per effettuare un sorpasso alla forte velocità mantenuta durante l’inseguimento, l’automobile aveva invaso la corsia di marci opposta proprio mentre il tir stava sopraggiungendo.

IDENTIFICAZIONE IN CORSO

Al momento non è stato ancora chiarito il motivo esatto per il quale la Skoda non si sia fermata all’alt imposto dalla polizia. Nell’inseguimento sono rimasti feriti in modo lieve anche due agenti della squadra volante, che dopo aver assistito all’incidente hanno immediatamente chiamato i soccorsi, con i sanitari del 118 arrivati sul posto quando uno dei quattro occupanti dell’automobile in fuga era ancora vivo. Dopo pochi minuti i soccorritori non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso le verifiche per identificare gli occupanti dell’automobile in fuga, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri del comando provinciale di Caserta e la polizia stradale.





