RAPINA BARI, ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI CON RUSPE/ Rubati 2,3 milioni per le pensioni: SS96 ko

Non ci sono feriti come conseguenza della rapina compiute contro il furgone portavalori alle porte di Bari, ma il bottino è tutt’altro che marginale; «il furgone era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni. Stando alle prime stime, il bottino ammonterebbe ad 2,3 milioni di euro», spiega Repubblica mentre le forze dell’ordine hanno confermato che ad aprire il furgone dell’Ivri è stata una ruspa utilizzata dal commando armato e organizzato. Quattro persone mascherate e armate con mitragliatori hanno assaltato poco prima delle 8 gettando nel pieno panico il traffico sulla Statale 96, ma per fortuna nessuna delle tre guardie giurate all’interno del furgone ha avuto gravi conseguenze. Il personale Anas è presente sul posto per coordinare le attività di ripristino della circolazione e per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi, mentre i Carabinieri provano a rintracciare i criminali anche per recupera l’altissimo bottino destinato alle pensioni di gennaio della zona.

ASSALTO AL FURGONE PORTAVALORI

Sembrava un film e invece era tutto vero: la mattinata di oggi si è aperta sulla Statale 96 tra Bari e Altamura con una rapina “show” e “choc” ad un furgone portavalori: l’assalto è stato compiuto appena dopo le ore 7 in località “Melitto”, in provincia di Bari. Il furgone dell’Ivri che stava percorrendo la statale verso Altamura si è visto all’improvviso bloccata la strada con due tir incendiati messi per il lungo della carreggiata, proprio come si vede nei migliori film action. Il commando armato criminale ha così bloccato il furgone e frenato i possibili aiuti dei Carabinieri proprio per la presenza della carreggiata ingombrata dai camion infuocati: per aprire il portavalori poi si sono serviti dell’utilizzo, pare, di due ruspe confermando l’ipotesi di un piano organizzato da tempo e con un deciso dispiego di mezzi a disposizione.

RAPINA CHOC SULLA STATALE DI BARI: TRAFFICO IN TILT

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 per soccorrere gli autisti del furgone portavalori che comunque pare non abbiano avuto conseguenze tragiche, al netto del terrore provocato dall’assalto ricevuto: le ruspe hanno sventrato e aperto “come una scatolina” il mezzo dell’Ivri che ancora non è dato sapere se fosse pieno di denaro o di preziosi. I rapinatori sono scappati prima che le forze dell’ordine potessero intervenire e pare non vi siano state sparatorie: per via della presenza sulla carreggiata dei due camion incendiati dai criminali, è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni. Come spiega l’Anas, «Al momento il traffico viene deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo ‘Cassano’».



