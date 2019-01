Muore mentre balla con la moglie: dramma in discoteca a Rovigo/ Ultime notizie, 68enne stroncato da infarto

E’ morto tra le braccia dell’amata moglie mentre stavano ballando. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica a Lusia, in provincia di Rovigo, dove un uomo di 68 anni, Vanni Bettoni, si trovava insieme alla moglie Anna Carrer al Dancing Tropical, locale dove la coppia si era conosciuta e mai più lasciata 50 anni fa. Per la donna della sua vita Vanni aveva ripreso a ballare e quella sarebbe dovuta essere una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Purtroppo però, come riporta Polesine24.it, si è trasformata ben presto in tragedia. Proprio mentre ballavano stretti l’uno all’altra, l’uomo si è accasciato in seguito ad un malore ed è morto. Stando alle prime indiscrezioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Ad accorgersi che il pensionato era stato colto da un malore è stato un ex infermiere in pensione ed un volontario, entrambi presenti nella balera in occasione della festa del liscio. In attesa dell’arrivo del Suem di Rovigo, i due avrebbero iniziato a praticare il massaggio cardiaco. All’arrivo dei medici il 68enne respirava ancora ma dopo poco purtroppo è deceduto.

MUORE MENTRE BALLA CON LA MOGLIE: DRAMMA IN DISCO

Una morte triste e improvvisa quella che ha colto il signor Vanni, deceduto tra le braccia della moglie Anna mentre ballavano spensierati. Solo una settimana prima, l’uomo si era sottoposto a tutti i controlli medici tra cui gli esami del sangue, i cui valori sembravano essere nella norma. Nulla, dunque, lasciava presagire ad una fine così triste e dolorosa. Sul posto, dopo l’accaduto sono giunti anche i militari della compagnia di Rovigo. La vittima era in pensione da 11 anni dopo aver gestito per una vita intera il bar La rosa del deserto, poi passato in gestione ai figli che, proprio nei giorni scorsi lo avevano ceduto ad un altro imprenditore. La moglie Anna era riuscita cinque mesi fa a convincerlo a ricominciare a ballare e in occasione dei loro 50 anni di vita insieme avevano deciso di tornare nella discoteca dove si erano conosciuti ed innamorati. E proprio lì, lo scorso sabato sera, ha salutato per sempre il suo grande amore.

