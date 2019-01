Taggia, pensionata uccisa in casa: fermato il fratello/ Ultime notizie, massacrata a colpi di accetta

Un delitto cruento, quello avvenuto nella giornata di oggi a Taggia, in provincia di Imperia, dove una pensionata è stata brutalmente uccisa in casa. Dalle prime informazioni rese note dal quotidiano Il Secolo XIX, la vittima è la 70enne Palma Agostino, la quale sarebbe stata massacrata a colpi di accetta nel suo appartamento in via Borghi. Il ritrovamento choc è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando una parente della donna ha allertato le forze dell’ordine, prontamente giunte sul posto. Sul drammatico omicidio sono in corso le indagini dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la parente della pensionata uccisa avrebbe tentato invano di mettersi in contatto con lei, prima telefonicamente e poi recandosi direttamente alla sua porta, ma senza ricevere alcuna risposta. A quel punto avrebbe deciso di allertare i carabinieri. Una volta giunti sul posto, hanno presidiato a lungo la zona, appurando quanto accaduto e attendendo l’arrivo del magistrato e del medico legale.

PENSIONATA UCCISA IN CASA: FRATELLO SOTTO INTERROGATORIO

Da una prima analisi, il medico legale non ha potuto fare altro che confermare la morte violenta della pensionata, massacrata a colpi di accetta nel suo appartamento. Dalle prime notizie pare che gli inquirenti avrebbero già posato la loro attenzione su un sospetto. Si tratta del fratello di Palma Agostino, di anni 62 e che viveva con lei da circa 4 anni. L’uomo sarebbe attualmente sotto interrogatorio e stando alle ipotesi iniziali sarebbe stato lui, al culmine di una violenta lite, a scagliarsi contro la sorella colpendola ripetutamente con l’accetta, fino alla morte. Restano tuttavia ignoti i motivi da tale violenza, preceduta dalla discussione tra i due. Come riporta Riviera24.it, il presunto assassino si chiama Enzo Agostino. La loro era una famiglia molto numerosa composta da cinque fratelli; entrambi non avevano figli e l’uomo lavorava nel cimitero di Valle Armea. Nessuno dei due aveva problemi di salute. I vicini di casa, dopo la tragedia commentano: “Ogni tanto litigavano, ma nulla che potesse fare pensare a questo”.

