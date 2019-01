Chiara Alessandri, come ha attirato in trappola Stefania Crotti/ Il marito della vittima: “Sono distrutto”

Sono sempre più inquietanti i particolari che emergono sull’omicidio di Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago trovata bruciata in un campo del bresciano. La vittima è stata attirata in una trappola: Chiara Alessandri, l’ex amante del marito, ha preparato un biglietto con scritto “ti amo”. Stefania pensava che fosse del marito, ecco perché ha accettato di farsi portare in auto, bendata, nel luogo dove pensava di trovare una sorpresa romantica. Invece è stata accompagnata da un uomo, che è stato sentito dai carabinieri, a casa di Chiara Alessandri, che del marito Stefano Del Bello era stata amante. Lì è stata colpita a martellate, poi il suo corpo è stato bruciato. La donna ha confessato l’omicidio, ma non il tentativo di distruzione del cadavere. Ma intanto è stata trasferita in carcere a Brescia con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Per gli inquirenti è lei l’unica responsabile dell’orrendo omicidio, ma l’autopsia stabilirà se la donna è stata bruciata quando era ancora viva o da morta.

OMICIDIO STEFANIA CROTTI, IL MARITO: “SONO DISTRUTTO”

Nelle ultime ore il marito di Stefania Crotti ha rotto il silenzio. Con un filo di voce ha raccontato a Il Giorno di aver visto la moglie l’ultima volta in mattinata. Lui è andato ad accompagnare la figlia a scuola, mentre la moglie è andata a lavoro. Quando non ha avuto più sue notizie, ha cominciato a preoccuparsi. «Il cellulare era spento. C’era stato in passato qualche problema tra di noi, ma l’avevamo superato e ora le cose stavano andando meglio». Ora Stefano Del Bello non sa cosa pensare. «Sono distrutto. Per favore ora voglio stare da solo, devo proteggere anche mia figlia». Neppure la famiglia riesce a capacitarsi di quello che è successo. «Non riesco a capire, anche perché le hanno fatto fare una fine orribile», ha dichiarato Lucio Nozza, il cognato (ha sposato la sorella di Stefania). «Adesso il pensiero per la figlia; ora si trova dai nonni paterni, ma già ha iniziato a chiedere della mamma, come mai non è ancora a casa, cose le è successo. Dovremo farci aiutare e poco alla volta spiegarle». Anche il sindaco è sotto choc per l’omicidio. «È mostruoso quello che è accaduto».

