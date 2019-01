Allarme neve in Liguria, allerta gialla a Genova/ Ultime notizie: voli dirottati, traffico e bus in tilt

L’eccezionale nevicata in Liguria sta causando non poche problematiche sia nella città di Genova – impegnata con il quarantennale del delitto di Guido Rossa – che sulle autostrade e ferrovie del Levante: l’allerta meteo “gialla” per neve, diramata dalla Protezione Civile, è stata prorogata fino alla mattina di domani con la neve che sta ricoprendo le strade nel capoluogo ligure e l’intera provincia. Come riporta il Secolo XIX, notevoli i problemi al traffico veicolare e alle ferrovie con i binari riempiti di neve e rischio gelicidio per la notte e la mattina di domani. Problemi soprattutto «nelle zone collinari tra Principe e Castelletto, ma anche sulle strade del centro e del levante genovese, tra Sturla e Quinto», riportano i colleghi liguri del Secolo. Neve molto abbondante anche a Savona, a partire dalle 12,30 di questo pomeriggio: caos anche sulla costa nella zona di Levante compresa tra Celle Ligure fino al capoluogo savonese. Domani scuole chiuse in alcuni comuni del Genovese e del Savonese, in particolare Celle Ligure da ore ha imposto la chiusura di uffici pubblici e scuole per il rischio di formazioni di ghiaccio durante la notte.

DISAGI ANCHE IN AEROPORTO: DIROTTATI DUE VOLI

Fortissimi i disagi sulle autostrade di Genova, già piuttosto compromesse nel traffico per via dei lavori al Ponte Morandi: sul raccordo tra A26 e A7 si registrano diversi chilometri di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi. Forti i rallentamenti anche sull’A10, specie in uscita a Genova Aeroporto: è proprio al Cristoforo Colombo che si vivono ore di attesa e di tensione tra i passeggeri per diversi voi in ritardo o addirittura cancellati. Due voli in arrivo a Genova sono stati dirottati (l’aereo proveniente da Amsterdam e quello in arrivo da Roma è stato spostato) mentre due al momento stanno subendo ritardi: quello diretto ad Amsterdam è stato cancellato. In città sono rimasti fermi i bus della Amt delle linee collinari e per tutti i tratti in salita, mentre è stato ridotto del 30% anche la circolazione dei treni regionali di Trenitalia. L’intensa nevicata sulla Liguria – che in queste ore viene “imitata” anche dal resto del Centro-Sud italiano, in particolare da sud di Roma a Napoli.

