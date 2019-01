Roma, inseguimento e spari nel traffico/ Portuense, ladri in fuga dalla polizia: panico tra i presenti

Dopo Milano e Caserta, anche Roma è diventata teatro di un folle inseguimento. Come riportano i colleghi di romatoday.it, attimi di paura ieri sera al Portuense: dopo aver rapinato un’auto a una donna, quattro ladri si sono dati alla fuga, con la polizia sulle loro tracce. A scatenare l’allarme le urla della donna, che hanno immediatamente attirato l’attenzione delle persone presenti: tre ladri fuggono subito, mentre il quarto sale a bordo della vettura e fugge a tutta velocità sulla strada dei Colli Portuensi. La corsa si è conclusa in largo Gaetano La Loggia, quando il ladro si è schiantato contro un’altra vettura: da quel momento è iniziata la fuga a piedi, con i poliziotti che hanno esploso tre colpi di pistola in aria. Il rapinatore non si è fermato ed è riuscito a dileguarsi.

FUGA DA FILM A ROMA: COS’E’ SUCCESSO

Nonostante lo scontro con un’automobile condotta da una donna, il ladro è riuscito a scendere dal suv rubato e continuare la sua corsa a piedi. Panico tra i presenti, con gli agenti che sparano tre colpi in aria in rapida sequenza: una mossa che però non è servita a farlo desistere dalla sua corsa, con il malvivente che è riuscito a fare perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunte le ambulanze per soccorrere la donna coinvolta nell’incidente: non ha riportato ferite gravi ma è sotto choc per quanto accaduto. Polizia a caccia dei quattro banditi: sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, al lavoro per trovare elementi utili a risalire ai fuggitivi.

