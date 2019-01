Uccide a coltellate il marito e confessa l’omicidio/ Palermo, 55enne arrestata: coppia si stava separando

Una donna ha ucciso a coltellate il marito al culmine di un violento litigio, poi ha confessato il delitto presentandosi spontaneamente in commissariato. E’ accaduto a Partinico, in provincia di Palermo, all’interno dell’abitazione dove viveva la coppia di coniugi. La vittima è Filippo Mazzurco, un uomo di 64 anni tornato in Italia dopo aver lavorato per molto tempo in Svizzera. Stando ai primi accertamenti degli inquirenti, riferiti dal Giornale di Sicilia, autrice del delitto sarebbe la moglie 55enne, Antonella Cover, la quale si sarebbe presentata di sua spontanea volontà presso il commissariato dove fino a poche ore fa era ancora in corso l’interrogatorio. La donna avrebbe confessato il delitto. Al vaglio degli inquirenti anche le testimonianze di conoscenti e familiari della vittima. Secondo altre indiscrezioni trapelate da PalermoToday, Mazzurco sarebbe stato accoltellato a morte mentre dormiva. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia per fare luce sulla dinamica esatta dell’omicidio.

UCCIDE A COLTELLATE IL MARITO E SI CONSEGNA IN COMMISSARIATO

La coppia di coniugi di Partinico, da qualche tempo sarebbe separata nonostante vivesse ancora nel medesimo stabile, nel centro del paese nel Palermitano. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne, colpito a quanto pare più volte all’altezza del torace. I soccorritori, giunti nell’appartamento, si sono ritrovati inevitabilmente in una pozza di sangue. Da tempo rientrato in Sicilia dalla Svizzera, dove aveva lavorato come elettricista, Filippo Mazzurco non aveva mantenuto dei buoni rapporti con la moglie che, probabilmente in un momento di follia, si è scagliata contro il coniuge ferendolo mortalmente prima di costituirsi e confessare il delitto. La dinamica dei fatti sarebbe tuttavia ancora poco chiara, così come il movente del presunto litigio che avrebbe anticipato l’omicidio. Quanto alla 55enne Antonella Cover, per lei sarebbero scattate le manette.

