Stefania Crotti, resta in carcere Chiara Alessandri per omicidio/ La vittima era ancora viva tra le fiamme?

Chiara Alessandri, la donna accusata dell’omicidio di Stefania Crotti, resta in carcere. Il gip del tribunale di Brescia Tiziana Gueli ha convalidato il fermo. Intanto dai primi risultati dell’autopsia è emerso che la vittima, uccisa a Gorlago e poi abbandonata a Erbusco, è stata colpita con quattro colpi di martello in testa, ma soltanto ulteriori analisi potranno stabilire se la donna è morta per le ferite riportate o se era ancora viva quando è stata portata da Chiara Alessandri nel campo di Erbusco e data alle fiamme. La donna accusata dell’omicidio ha continuato a negare di aver bruciato il corpo anche nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri nel carcere di Brescia. L’autopsia ha insinuato il dubbio tremendo che Stefania Crotti fosse ancora viva quando è stata cosparsa di benzina e data alle fiamme. Le ferite al cranio, come riportato dal Corriere della Sera, non sono sembrate così profonde. Servono accertamenti sugli enzimi per appurare la presenza di eventuali tracce di fumo nei polmoni. I medici legali nominati dalla procura si sono presi del tempo per effettuarli: dovrebbero richiedere pochi giorni. (Silvana Palazzo)

OMICIDIO STEFANIA CROTTI, I DUBBI DEGLI INQUIRENTI

Quella di Stefania Crotti, la mamma di Gorlago uccisa dalla rivale d’amore Chiara Alessandri, la donna che non aveva accettato la fine della sua relazione con il marito della vittima, Stefano Del Bello, è una storia a dir poco agghiacciante per le modalità con cui è maturato l’omicidio che ha sconvolto il Bresciano. Se è vero che l’assassina continua a negare la premeditazione e a parlare di un’uccisione maturata in seguito ad un litigio, è altrettanto vero che gli inquirenti faticano a credere che l’assassinio sia maturato in seguito ad un raptus per come la Alessandri ha organizzato il trasporto di Stefania – sfruttando la complicità inconsapevole di un amico – curando tutti i dettagli affinché la vittima credesse di essere diretta verso una sorpresa organizzata per lei dal marito. Chiara Alessandri, inoltre, continua a negare di aver bruciato il corpo: un comportamento strano se si considera che la donna ha ammesso l’uccisione di Stefania. Qualcuno è intervenuto sulla scena del delitto dopo di lei?

IL MARITO: “IN CASERMA VOLEVA ACCAREZZARMI”

Del caso di Stefania Crotti si occuperà questa sera anche Chi l’ha visto?, il programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli che fornirà le ultime notizie sul delitto di Gorlago. Intanto, come riportato dal Corriere della Sera, il marito Stefano Del Bello ha dichiarato quello che è accaduto in caserma, quando la colpevolezza di Chiara Alessandri non era ancora emersa e i due sono stati messi nella stessa sala d’attesa perché i carabinieri volevano scrutarne le reazioni: “Mi ha chiesto se poteva darmi una carezza si è quasi giustificata per non avermi scritto dopo la scomparsa di Stefania. Ha detto che non le era sembrato il caso”. Un rimpianto Stefano Del Bello sembra averlo: “Non mi capacito di come Stefania possa averci creduto, io non sono il tipo che fa quei gesti, di mandare biglietti con scritto “ti amo”. Non le avevo nemmeno mai fatto il regalo a San Valentino”.



