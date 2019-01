Cede una diga in Brasile, disastro e terrore/ Video: case e persone spazzate via

Cede una diga in Brasile e si vivono purtroppo momento di terrore con un vero e proprio disastro. Questa ha spazzato via case, persone e animali con danni al momento davvero difficili da quantificare. Ci troviamo a Brumadinho, un comune che si trova nello stato del Minais Geris. La protezione civile brasiliana parla di diverse persone morte, senza però quantificarle e al momento stentano ad arrivare notizie ufficiali. Le persone che abitano nella parte bassa della città sono state evacuate immediatamente per limitare i danni. Inoltre la prefettura ha chiesto di stare lontani da Rio Paraopeba che in questo momento è stato letteralmente invaso da fango e da detriti. La diga che ha ceduto apparteneva alla Vale una compagnia mineraria del posto, specializzata nell’estrazione del ferro. Ovviamente servirà del tempo per capire come mai questa è crollata in una maniera tanto improvvisa e in grado di generare effetti devastanti.

Cede una diga in Brasile, disastro e terrore: tre anni fa una tragedia simile a Fundao

La tragedia della diga che ha ceduto in Brasile purtroppo non è una novità. Una cosa molto simile era accaduta tre anni fa quando un’altra diga sempre della Vale, compagnia mineraria brasiliana, era crollata a Fundao un comune che si trova nello stato di Espirito Santo. In quel caso erano morte 19 persone con il bacino del Rio Doce invaso da fango, scarti minerari e detriti reduci dall’estrazione di ferro che si effettuava sul luogo. Quell’evento veniva considerato il più grande disastro ambientale della storia del Brasile e chissà che questo non possa essere peggio. Di certo le immagini che circolano sul web mettono i brividi e creano grande apprensione in tutto il paese. Presto potrebbero essere avanzati esposti contro la Vale per un’ennesima strage che considerando i precedenti magari si poteva evitare. Quello che è certo che queste cose non dovrebbero mai accadere.

Le immagini dal Brasile

Imagens da barragem de Brumadinho. Crédito: CBMMG/Divulgação pic.twitter.com/eX0XlWvUlD — Estado de Minas (@em_com) 25 gennaio 2019





