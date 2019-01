Milano, auto contromano in tangenziale Est: un morto/ Ultime notizie, tre mezzi coinvolti, 4 i feriti

Incidente mortale avvenuto questa notte sulla tangenziale Est di Milano. Attorno alla mezzanotte e 30 della notte fra venerdì 25 e sabato 26 gennaio, all’altezza di Cascina Gobba, un’automobile che viaggiava contromano ha causato uno scontro con altri due veicoli: il bilancio è di un morto e di quattro feriti. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, come riferiscono i principali quotidiani online, un’auto ha imboccato la tangenziale nell’opposto senso di marcia, e dopo alcuni chilometri si è scontrata con altri due mezzi, con un impatto devastante. La vittima ha 52 anni, un uomo che era rimasto incastrato fra le lamiere del proprio veicolo, anche se non è ben chiaro se sia il guidatore dell’auto contromano, o meno. Quattro invece i feriti, tutti ricoverati presso gli ospedali vicini e non in pericolo di vita. Una volta lanciato l’allarme sono giunti sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e alcune ambulanze del 118: nulla da fare per il 52enne (residente a Cassina De Pecchi, nel milanese), nonostante i tentativi di rianimarlo, mentre le altre persone coinvolte sono state medicate e trasportate al pronto soccorso.

MILANO, AUTO CONTROMANO IN TANGENZIALE EST: UN MORTO

La tangenziale è rimasta chiusa in quel tratto per tre ore, per tutti i rilievi del caso e rimuovere le vetture incidentate, e attorno alle 4:00 è stata riconsentita la circolazione. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, e soprattutto, se il conducente del mezzo contromano abbia commesso quel tragico errore perché distratto, oppure, perché offuscato da alcol o stupefacenti. Inoltre, come detto sopra, bisognerà capire se lo stesso sia sopravvissuto o meno all’impatto. Gli altri feriti hanno 21, 26, 30 e 47 anni, e sono stati ricoverati in codice giallo pressi gli ospedali Niguarda, San Raffaele e Policlinico. L’incidente è avvenuto in direzione nord, nel tratto che va tra Lambrate e Cascina Gobba: si indaga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA