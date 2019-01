Volo diretto più lungo del mondo/ 15 mila chilometri percorsi in circa 19 ore

Qual è il volo diretto più lungo al mondo? Il record è stato recentemente ritoccato, precisamente l’11 ottobre 2018, e il quesito è stato protagonista anche nell’ultima puntata di Chi vuol essere milionario?, show game condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Il primato è stato stabilito dalla compagnia aerea Singapore Airlines, che a ottobre ha deciso di aprire un collegamento ‘storico’: volo diretto da Singapore a New York, più di 15 mila chilometri da percorrere. E anche la durata del viaggio è da record: 19 ore senza scali intermedi, quasi un giorno circa. Il primo volo è partito l’11 ottobre 2018 con 161 passeggeri a bordo: un volo da record anche per quanto riguarda il prezzo, con il costo del biglietto che variava dai 6 ai 12 mila dollari.

VOLO DIRETTO PIU’ LUNGO AL MONDO: COLLEGAMENTO SINGAPORE-NEW YORK

Come sottolineato dalla stampa locale, manager di fama e turisti facoltosi hanno scelto la classe business, con i relativi pregi: oltre ai due pasti raffinati previsti, anche una comfort zone con diversi accessori tecnologi e poltrone rigorosamente in pelle trasformabili in letti. Alla guida dell’aereo due piloti affiancati da due copiloti: cabina composta da tredici persone, in modo da poter permettere il riposo minimo regolamentato di quattro ore. Si Viaggia sottolinea che la compagnia ha adottato numerosi stratagemmi per poter permettere un viaggio il più possibile confortevole: ricca programmazione di film e serie televisive, tetto più alto, oblò più grandi, un’illuminazione a Led con effetti cromatrici pensati per ridurre gli effetti del jet-lag.

