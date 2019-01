Gmg 2019, ultimo giorno Papa Francesco a Panama/ Diretta streaming video, programma: “Maria influencer di Dio”

«E‘ Maria la donna che ha avuto il peso più importante nella storia. Senza alcun dubbio la giovane di Nazaret non compariva nelle ‘reti sociali’ dell’epoca, non era una influencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. Maria, la influencer di Dio. Con poche parole ha saputo dire ‘sì’ e confidare nell’amore e nelle promesse di Dio, unica forza capace di fare nuove tutte le cose»: la veglia ieri alla Gmg di Panama 2019 ha visto Papa Francesco davanti a 600mila giovani, assiepati e desiderosi di ricevere la benedizione del Santo Padre e l’invito a guardare un futuro più radioso anche nelle sofferenze e nella povertà. «Facile criticare i giovani e passare il tempo mormorando, se li priviamo di opportunità lavorative, educative e comunitarie a cui aggrapparsi e sognare il futuro! Senza istruzione è difficile sognare il futuro; senza lavoro è molto difficile sognare il futuro; senza famiglia e comunità è quasi impossibile sognare il futuro», continua Papa Bergoglio nella lunga veglia al Campo San Juan Pablo II, con giovani provenienti da 156 Paesi di tutto il mondo. Oggi è l’ultimo giorno di GMG 2019, con la Santa Messa e la visita ai malati di Aids oltre all’annuncio, tradizionale, della prossima data e luogo della Giornata Mondiale della Gioventù: il tutto con l’esempio radioso della Madonna ‘influencer” come l’ha definita sempre ieri Papa Francesco, «SeguirLa significa avere il coraggio di abbracciare la vita come viene, con tutta la sua fragilità e piccolezza e molte volte persino con tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso. Significa abbracciare la nostra patria, le nostre famiglie, i nostri amici così come sono, anche con le loro fragilità e piccolezze. Abbracciare la vita si manifesta anche quando diamo il benvenuto a tutto ciò che non è perfetto, puro o distillato, ma non per questo è meno degno di amore».

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMO GIORNO DI GMG PANAMA 2019

In questo ultimo giorno di Gmg Panama 2019, Papa Francesco terrà la Santa Messa delle ore 8 (le 14 in Italia), il quarto abbraccio con i giovani dopo la veglia, sempre dal Campo Juan Pablo II. Al termine della Celebrazione, com’è tradizione delle Giornate mondiali della gioventù, dopo il saluto del card. Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, Francesco annuncerà la sede e l’anno della prossima Gmg. Secondo il programma stilato dalla Santa Sede, alle 10.30 (le 16.30 in Italia), il Pontefice si trasferirà alla Casa Hogar del Buen Samaritano, una Fondazione nata nel 2005, promossa dalla Chiesa panamense, per fornire assistenza a giovani e adulti affetti dal morbo dell’Hiv-Aids, privi di un sostegno familiare o economico. Nel cortile dove il Papa verrà accolto vi saranno 60 giovani assistiti dai quattro centri presenti (Casa Hogar del Buen Samaritano, Centro Juan Pablo II, Hogar San José e Kkottongnae Panama): come riporta il Sir, «è previsto il discorso del Santo Padre, seguito dall’Angelus e dalla benedizione della prima pietra dei due centri di assistenza. Alle 11.45 (17.45) il trasferimento alla nunziatura apostolica per il pranzo con il seguito papale». Alle 15.15 (21.15 italiane) il congedo dal personale della nunziatura apostolica, seguito dall’incontro con i volontari della Gmg, occasione di fatto per l’ultimo discorso di Papa Francesco a Panama prima del trasferimento all’aeroporto internazionale di Tocume. Rientro previsto per la mattina di domani a Roma Ciampino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA