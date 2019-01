Meteo, neve e gelo al sud: Puglia, Abruzzo e Molise imbiancate/ Ultime notizie, maltempo anche domani

Come previsto dagli esperti meteo negli scorsi giorni, la prima ondata di freddo dell’anno 2019 è iniziata. I primi effetti si sono fatti sentire già da ieri sera, quando venti gelidi provenienti dalla Siberia sono giunti sulla nostra penisola, provocando un brusco calo delle temperature, scese praticamente ovunque fra lo zero e il sotto-zero. Un calo repentino che proseguirà tra l’altro anche domani, portando i valori al di sotto delle medie del periodo. Il gran freddo si sta facendo sentire in queste ore soprattutto su tutta la fascia adriatica dell’Italia, ed in particolare in Puglia, Abruzzo e Molise, dove, oltre alle basse temperature bisognerà fronteggiare delle precipitazioni nevose anche di importante entità. Imbiancante numerose città del sud dello stivale, a cominciare da Matera e Campobasso, passando per Potenza e L’Aquila, e arrivando fino a Taranto e al Salento. Alla “bianca”, come detto prima, si sono accompagnate temperature gelide, che in alcuni casi hanno sfondato anche di gran lunga lo zero termico.

METEO, NEVE E GELO AL SUD

Ondata di gelo e maltempo che proseguirà anche domani, venerdì 4 gennaio, dove si intensificherà addirittura il freddo, con le temperature che scenderanno ulteriormente e nevicate che giungeranno anche sulle cose. Secondo gli esperti potrebbero accumularsi a terra fino a 20 centimetri di neve fra Abruzzo, Molise e Puglia, le regione più colpite, ma anche nella Calabria meridionale e in Sicilia. Fra le città che potrebbero imbiancarsi domani, attenzione quindi a Napoli, Palermo, Bari, Catania, Messina, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Caserta, Foggia, Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Caltanissetta, ed Enna, oltre ovviamente alle numerose località appenniniche dove sta nevicando da diverse ore. Nel resto dell’Italia splende il sole, ma le temperature sono comunque calate in maniera decisiva, anche di 10/15 gradi, rispetto agli scorsi giorni: ma per la neve a Milano e a Roma, un evento non così raro, bisognerà ancora attendere.

