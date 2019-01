Luca Tacchetto, italiano scomparso in Burkina Faso/ Ultime notizie, partito da Vigonza con amica 20 giorni fa

Luca Tacchetto da 20 giorni non dà più alcuna notizia di sé. Il 28enne di Vigonza, figlio dell’ex sindaco della città in provincia di Padova, era partito per il Burkina Faso insieme all’amica Edith Blais, cittadina canadese di 34 anni. Arrivati lo scorso 15 dicembre a Bobo-Dioulasso, seconda città più grande del Burkina Faso avevano intenzione di raggiungere la capitale Ougadougou a bordo di un’auto, una Megan Scenic con targa italiana. Erano attesi a cena da una coppia che abita nella capitale quando però di loro si sono misteriosamente perse le tracce nel nulla. Sono ore di grande angoscia, queste, per la famiglia del giovane italiano, a partire dal padre Nunzio che, come riporta Il Messaggero, ha commentato: “Stiamo vivendo giorni angoscianti. Tutti ci dicono di aver fiducia ma è dura”. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la destinazione finale del viaggio della coppia fosse il Togo in quanto il 28enne, architetto padovano, aveva promesso ad un amico conosciuto lo scorso anno in California, di aiutarlo in un ambizioso progetto: la realizzazione di un villaggio per disagiati. Da qui la scelta di partire in auto da Vigonza, macinando centinaia di chilometri, passando per Francia e Spagna, poi in Marocco, Mauritania, Mali e infine Burkina Faso.

LUCA TACCHETTO, ITALIANO SCOMPARSO IN BURKINA FASO: 20 GIORNI DI VUOTO

Luca Tacchetto e l’amica canadese, secondo le indiscrezioni, giunti alla frontiera Mauritania-Mali avrebbero conosciuto la coppia francese che viveva in Burkina e che li avrebbe invitati a cena. Dopo la scomparsa dell’italiano, la Farnesina ha preso contatti con la Costa d’Avorio dal momento che in Burkina Faso non c’è l’ambasciata italiana. Il padre Nunzio Tacchetto, l’ex sindaco di Vigonza, come riporta PadovaOggi ha commentato con grande ansia: “Era in viaggio di piacere in Burkina Faso, ma la destinazione era il Togo, dove avrebbe cominciato a lavoscomrare a breve. Sono venti giorni e più che non lo sentiamo”. La diffusione della notizia, ha ammesso, non gli ha fatto di certo piacere, “spero che non si cominci con ricostruzioni che possono essere solo basate dalla fantasia e che però potrebbero essere dannose, perché non si sa nulla”, ha aggiunto. La preoccupazione dell’intera famiglia, dopo i circa 20 giorni di buio, resta comprensibile, in attesa di ricevere informazioni utili che possano ridare loro speranza.

