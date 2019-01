Brescia, neonato muore in ospedale: infezione sconosciuta/ Ultime notizie, terzo decesso in una settimana

Un neonato è morto a Brescia nelle scorse ore. Il bambino era nato prematuro il 4 dicembre, poco più di un mese fa, ed era ricoverato in terapia intensiva presso la struttura degli Spedali Civili. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, il neonato (che si chiamava Marco), è morto a causa di una gravissima infezione di cui però non si conoscono ancora le cause. Il 29 dicembre scorso il neonato aveva avuto uno choc settico, poi la situazione era degenerata fino al decesso. La notizia è data dal quotidiano il Giornale di Brescia, che spiega come sul corpo della piccola vittima sia stato disposto l’esame autoptico che verrà eseguito nella giornata di lunedì prossimo. La madre del bambino, uscendo allo scoperto, ha spiegato: «Vogliamo la verità, non attacchiamo nessuno ma vogliamo capire come sia accaduto». Nel frattempo sta indagando la procura bresciana, che vuole cercare di capire se vi siano eventuali responsabili e colpevoli in merito a questa morte troppo prematura.

BRESCIA, NEONATO MUORE IN OSPEDALE

A far scattare l’allarme, il fatto che si tratti del terzo decesso nel giro di una settimana: altri due neonati erano infatti morti negli scorsi giorni agli Spedali Civili, ma stando a quanto spiegato dalla stessa struttura ospedaliera i tre casi non sarebbero collegati fra loro. L’ospedale bresciano era finito alla ribalta delle cronache già la scorsa estate, quando il reparto di terapia intensiva venne chiuso per via di una grave infezione causata da un batterio, che aveva provocato la morte di un altro bambino. Per quella vicenda sono state iscritte sul registro degli indagati 16 persone, tutto il personale medico-sanitario del reparto interessato. E’ possibile che anche in questa occasione si iscrivano gli stessi medici e infermieri e che le due inchieste vengano unite in una sola.

