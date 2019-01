Baby gang tenta di uccidere minorenne: 3 arresti a Massa/ Ultime notizie 16enne accoltellato ‘per’ una ragazza

Un nuovo tremendo caso di bullismo avviene nei nostri confini, questa volta a Massa (Toscana) dove una baby gang ha aggredito, picchiato, addirittura accoltellato, un loro coetaneo ai giardinetti del parco pubblico in pieno giorno: durante le feste di Natale, la cittadina di Massa è stata travolta dalla notizia del 16enne preso di mira da un gruppetto di minorenni che, pare per un apprezzamento fatto ad una ragazza, è stato quasi ucciso dalla furia e violenza dei “baby criminali”. Due minorenni e un diciottenne sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Massa con l’accusa di tentato omicidio, proprio per aver accoltellato un 16enne loro coetaneo. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta l’Adnkronos, i tre ragazzi lo avrebbero addirittura attirato nel parco pubblico per poi mettere a segno la loro “folle vendetta”.

L’ASSURDO PESTAGGIO E I MOTIVI DELLA RISSA

Tutto nasce infatti, pare, da alcuni apprezzamenti fatti su Instagram dalla vittima 16enne ad una ragazza amica della baby gang: lì la folle idea di volersi vendicare del minorenne e la “trappola” nel parco di Marina di Massa. Prima lo hanno insultato, poi accerchiato e picchiato e infine ferito alla gola con un temperino: le immagini di videosorveglianza però li hanno “fregati” e nel giro di pochi giorni sono stati tutti individuati e arrestati. Due al momento sono ai domiciliari mentre il terzo è recluso nel carcere minorile di Torino: tutti con l’accusa di tentato omicidio e aggressione, aggravati dai futili motivi. Secondo quanto riportato da Tg Com24, il pestaggio è continuato fino a che la baby gang – ritenendo di aver completato la spedizione punitiva – ha abbandonato il luogo lasciando solo il ragazzo ferito. Poi la disperata chiamata alla famiglia e per fortuna una storia che, almeno sotto il profilo delle indagini, si è chiusa. Ora il processo, ma soprattutto la paura di una ferita “profonda” che lo condizionerà negli anni a venire..

