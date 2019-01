Genova, incendio in una baracca: un morto/ Ultime notizie Cornigliano, scongiurato l’allarme chimico

Dopo quelli di Varedo e di Varese, un altro incendio scuote il Nord Italia: un vasto rogo ha colpito Genova Corigliano, via Tonale, ed è morta una persona. Secondo quanto riportano i colleghi di Telenord, le fiamme si sono sviluppate nei pressi dello svincolo di Genova Aeroporto dell’Autostrada A10: la conferma è giunta dai vigili del fuoco, che hanno reso noto di aver rinvenuto un cadavere nella struttura andata in fiamme. Non sono state rese note le generalità della vittima, ma dovrebbe trattarsi di un senzatetto che si rifugiava nel capannone. La baracca ospitava cavi e altri materiale elettrico a pochi passi del cantiere del Lotto 10, in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la natura dell’incendio.

INCENDIO GENOVA, IN CORSO LE INDAGINI

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e diverse squadre dei vigili del fuoco attorno alle ore 8.00: dopo aver spento il rogo sono iniziate le operazioni di smassamento, ovvero il raffreddamento dei materiali bruciati. Nella zona si è alzata una densa colonna di fumo nero, facendo scattare l’allarme tra i residenti: fortunatamente, sottolinea Tele Nord, è stato scongiurato l’allarme chimico, le fiamme non hanno raggiunto il colorificio presente in zona. Genova Quotidiana evidenzia che la polizia sta valutando la possibile origine dolosa del rogo: sarebbe il quarto rifugio di senzatetto alle fiamme nel giro di pochi mesi. Pochi giorni fa l’ultimo episodio, con una baracca di un clochard data alle fiamme a Multedo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA