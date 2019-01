Terrorismo, 15 arresti in blitz Sicilia/ Minaccia a sicurezza nazionale: leader, “morire in nome di Allah”

Un maxi blitz in Sicilia, con anche altri arresti in Lombardia (a Brescia) con accuse molto gravi come immigrazione clandestina e soprattutto terrorismo: è quanto avvenuto questa mattina da parte dei Carabinieri dei Ros di Palermo, su ordine della Dda. Ben 15 arresti con appunto accuse che svariano dall’istigazione al terrorismo fino all’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione non esattamente legale: secondo i pm di Palermo, che hanno disposto e confermati i fermi, «la banda rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale perché in grado di fornire un passaggio marittimo sicuro e celere particolarmente appetibile per persone ricercate dalle forze di sicurezza tunisine o sospettate di connessioni con formazioni terroristiche». Dalle prime ricostruzioni fornite dalle lunghe indagini della Dda, dai Ros e dalla Procura Anti-terrorismo, l’organizzazione criminale sgominata questa mattina si faceva pagare circa 2500 euro ciascuno per raggiungere Trapani (partendo dalla Tunisia a bordo di veloci gommoni), ove poi partecipare a progetti e preparativi terroristici da “esportare” nel resto d’Italia e d’Europa.

LEADER BANDA, “MORIRE IN NOME DI ALLAH”

Uno dei leader dell’organizzazione, considerato il “cassiere” del gruppo – sempre secondo la Dda – incitava all’Isis sui social, con intercettazioni inequivocabili «C‘è solo una morte per questo deve essere nel nome di Allah». Proprio questo tunisino è una delle quindici persone arrestate tra Palermo, Caltanissetta, Trapani e Brescia. Secondo quanto riportato da Tg Com24, l’uomo era già stato individuato come vicino allo Stato Islamico e a quel punto ha deciso di collaborare rivelando anche di voler evitare «un esercito di kamikaze in Italia». Ha “venduto” la sua stesa banda svelando l’esistenza di un vero e proprio traffico di essere umani, contrabbando di vari oggetti (tra cui i tabacchi) e responsabile di far espatriare soggetti ricercati in Tunisia per reati legati al terrorismo.

