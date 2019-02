Baraccopoli di San Ferdinando/ Morto un migrante dopo incendio: 3 vittime in un anno

Un altro incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, un altro migrante morto. Nella nota tendopoli in provincia di Reggio Calabria, dove vivono migliaia di profughi, un ragazzo di 35 anni di nazionalità senegalese, non ancora identificato, è deceduto questa notte dopo che un rogo lo ha sorpreso probabilmente nel sonno, distruggendo in totale una ventina di baracche. Una volta scattato l’allarme sono giunti sul luogo i vigili del fuoco, che pronti all’emergenza hanno deciso di allestire sul luogo una “base” fissa, come riferisce l’edizione online de La Repubblica. Le fiamme sono state domate dopo qualche ora, ma i soccorsi non sono riusciti a salvare il senegalese di cui sopra, morto già prima dell’arrivo dei pompieri. Sul luogo dell’incendio sono giunte anche le forze dell’ordine, capitante da polizia e carabinieri, che hanno subito fatto scattare le indagini per cercare di capire cosa sia successo, anche se è molto probabile che si sia trattato del classico incendio “colposo”. Del resto, nella baraccopoli di San Ferdinando, non vi è alcuna norma di sicurezza rispettata, e i roghi sono all’ordine del giorno visti i materiali altamente infiammabili con cui sono costruite le centinaia di baracche.

BARACCOPOLI DI SAN FERDINANDO: MORTO UN MIGRANTE

I migranti rimasti senza “casa” dopo l’incendio sono stati ricoverati presso la nuova tendopoli gestita dal comune di San Ferdinando, ma l’episodio ha creato non poca tensione, tenendo conto che si tratta del terzo migrante morto in un anno nella stessa tendopoli. Il 27 gennaio del 2018 perse la vita la 26enne nigeriana Becky Moses, deceduta a seguito di un incendio doloso provocato da una donna per gelosia. Poche settimane fa, il 2 dicembre, è stata invece la volta di Surawa Jaith del Gambia, giovane che doveva compiere 18 anni pochi giorni dopo l’incendio. Nella baraccopoli reggina sono scoppiati anche numerosi altri incendi, che solo per puro caso non hanno provocato vittime. Probabile corteo stamane per protesta.

