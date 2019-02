Gabriele Micalizzi in arrivo in Italia/ Farnesina: “A Milano nelle prossime ore”

Gabriele Micalizzi sta per tornare in Italia. Il fotoreporter italiano ferito in Siria l’11 febbraio scorso arriverà nelle prossime ore in Italia. Lo ha annunciato la Farnesina su Twitter. «L’operazione di rimpatrio sanitario è stata coordinata dall’Unità di Crisi della #Farnesina – recita il tweet – ed è resa possibile grazie a un volo dell’@ItalianAirForce». Micalizzi era stato ricoverato all’ospedale militare di Baghdad per le lesioni al volto e alle braccia, dovute alle schegge di Rpg. Ma non ha perso l’occhio sinistro, come era stato riportato inizialmente, e come ha precisato CesuraLab, il collettivo di fotografia di cui Micalizzi fa parte ed è socio fondatore. Venerdì nel comunicato hanno fatto sapere di avergli parlato e che il fotoreporter ha detto loro di stare bene e di «vedere da entrambi gli occhi, anche se in maniera ancora offuscata». Anche Andy Rocchelli, ucciso in Ucraina nel 2014, faceva parte del collettivo CesuraLab.

GABRIELE MICALIZZI IN ARRIVO IN ITALIA

Gabriele Micalizzi, 34 anni, papà di due bambini piccoli, è rimasto ferito a causa di una granata, nella zona di Deir el-Zor, dove centinaia di miliziani dell’Isis si oppongono all’avanzate delle forze filo-americane, determinate a spazzare via lo Stato Islamico dal Paese. Micalizzi si trovava vicino al fronte tra Isis e forze curde, in compagnia di un collega brasiliano, Gabriel Chaim, della tv americana Cnn. Erano entrambi su un edificio raggiunto da diversi razzi sparati da Rpg. Inizialmente le condizioni degli occhi di Micalizzi erano apparse critiche, poi dal letto dell’ospedale americano di Baghdad ha detto la frase più bella: «Ci vedo!». Qualche giorno fa era stato a Kobane, poi si era spostato nell’area di Deir el-Zor, dove è stato appunto ferito. Micalizzi ha realizzato lavori a Sirte, in Libia, in Donbass e Thailandia, è stato a Gaza nel 2014 e ha seguito la rivoluzione di piazza Tahrir.

Giungerà nelle prossime ore a Milano Gabriele Micalizzi, il reporter italiano ferito in territorio siriano l’11 febbraio scorso. L’operazione di rimpatrio sanitario è stata coordinata dall’Unità di Crisi della #Farnesina ed è resa possibile grazie a un volo dell’@ItalianAirForce — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) 17 febbraio 2019





