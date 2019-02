Cesena, bimba 6 mesi muore dopo sonnellino/ Dramma in baby parking: aperta inchiesta

Cesena, bimba di 6 mesi trovata morta dopo il sonnellino: il dramma è avvenuto in un baby parking di San Mauro in Valle, dove la neonata era stata lasciata dai genitori. La piccola, secondo quanto si apprende dalle cronache locali, sarebbe deceduta questa mattina presso l’Ospedale “Bufalini” del capoluogo romagnolo dove si trovava ricoverata presso l’unità di Terapia Intensiva e pare che nonostante i soccorsi e le manovre di rianimazione non vi sia stato nulla da fare. Infatti la bimba era stata soccorsa dal 118 dopo l’allarme lanciato da una delle operatrici del baby parking e sulla vicenda è stata già aperta una inchiesta anche se il caso pare essere stato derubricato a “morte naturale” della neonata.

Infatti la neonata di 6 mesi sarebbe almeno all’apparenza una vittima della cosiddetta Sds, ovvero la Sindrome della Morte Improvvisa che purtroppo colpisce i bimbo di quell’età: la piccola sarebbe stata trovata priva di sensi attorno alle 10.30 dopo il consueto sonnellino durante la mattinata (spirando in ospedale circa due ore dopo) e secondo i medici che l’hanno visitata andrebbero esclusi i traumi o la presenza di corpi estrani quali cause possibili del decesso; inoltre pare che la neonata non fosse affetta da particolari patologie e anche per questo motivo per determinare la reale cause del decesso saranno necessari ulteriori accertamenti anche se l’ipotesi della Sds pare quella più credibile. Al momento è stata aperta una inchiesta proprio per appurare che si sia trattato di cause naturali.

