Yaneisha Cesarina 16enne scomparsa a Tortona/ “Nonna, non voglio tornare in comunità”

Ha appena sedici anni Yaneisha Cesarina, la giovane della quale si sono perse le tracce dallo scorso 10 febbraio da Tortona, in provincia di Alessandria. La sua storia è stata raccontata brevemente oggi, in apertura della trasmissione Raitre, Chi l’ha visto, durante la puntata mattutina, con un appello lanciato dal padrone di casa. Yaneisha è scomparsa misteriosamente da oltre una settimana e stando alle poche informazioni a disposizione, quasi certamente avrebbe fatto perdere le tracce la sera del 10 febbraio, dopo essersi furtivamente allontanata dalla comunità presso la quale era ospita. Da quel giorno però non si sarebbe più messa in contatto con i familiari né con i responsabili della struttura che la ospitavano. La sua storia è comune a molte altre coetanee che, in una fase difficile della loro vita, spesso hanno preferito scappare dalla comunità nella quale erano ospiti, incontrando però talvolta un destino crudele. L’augurio è che Yaneisha possa invece solo essersi allontanata trovando ospitalità presso qualche conoscente.

YANEISHA CESARINA 16ENNE SCOMPARSA DA COMUNITÀ A TORTONA

Yaneisha Cesarina si è allontanata dalla comunità di Tortona senza portare con sé i documenti personali. La sedicenne però avrebbe invece il suo cellulare che, secondo quanto riferito dalla trasmissione Chi l’ha visto, accenderebbe per brevi periodi per poi rispegnerlo nuovamente. La nonna della minorenne è molto preoccupata. L’ultimo contatto lo ha avuto proprio con lei nella giornata di ieri, domenica 17 febbraio, dopo lunghi giorni di preoccupante silenzio. Erano circa le 13.00 quando il telefono della donna ha ricevuto la telefonata della sedicenne che le ha detto di non voler tornare in comunità senza però dire dove e con chi si trovasse. Yaneisha, come spesso accade in ragazze della sua età, sta attraversando un periodo di grande fragilità e ovviamente in questo momento ha bisogno di aiuto. La trasmissione Chi l’ha visto ha lanciato oggi un doppio appello sia in apertura che in chiusura di puntata, mostrando la foto della ragazzina che vi proponiamo ad inizio articolo ma rispetto allo scatto, la ragazza ha le treccine completamente nere. Tra gli altri segni particolari, un cicatrice sopra lo zigomo destro. Al momento della scomparsa indossava un giaccone bianco corto e jeans neri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA