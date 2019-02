CAMORRA IN VENETO/ 50 arresti per mafia tra Venezia e Casal di Principe

La camorra è arrivata con i suoi tentacoli fino in Veneto: è questo ciò che emerge con chiarezza alla luce del blitz iniziato all’alba e ancora in corso ad opera di Guardia di Finanza e Polizia, coordinate dalla Dda di Venezia, che ha portato ad eseguire 50 misure cautelari e 11 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo oltre che al sequestro di beni per il valore di 10 milioni di euro. Come riportato da Il Gazzettino, gli arresti sono scattati tra Venezia, Casal di Principe, in provincia di Caserta, e altre località, con i destinatari del provvedimento accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri gravi reati. A condurre le indagini il Gico del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste e la squadra mobile di Venezia. Dalle prime ore di questa mattina sono impegnati per l’esecuzione delle misure cautelari oltre 300 uomini dello Scico della Gdf, dello Sco della Polizia e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia.

BLITZ CONTRO CAMORRA IN VENETO: ZAIA RINGRAZIA

A fornire indicazioni importanti sulla maxi-operazione che ha portato all’arresto di 50 persone nell’ambito del blitz contro la camorra in Veneto saranno nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:30 nei locali del Tribunale di Venezia il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho e il Procuratore Distrettuale di Venezia Bruno Cherchi. Proprio a questi ultimi è andato il ringraziamento del governatore della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, che ha commentato così il blitz condotto da Guardia di Finanza e Polizia:”In attesa che vengano resi noti i dati salienti mi sento di ringraziare a nome di tutta la gente per bene il Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratore distrettuale di Venezia Bruno Cherchi per un successo nella lotta alla criminalità organizzata che contribuisce a portare sui nostri territori sicurezza, ordine e legalità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA