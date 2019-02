Blocco traffico auto, Milano e Roma/ Stop traffico Diesel Euro 4: smog Bologna-Torino

Il blocco traffico auto in mezza Italia continua anche per oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, dopo che le condizioni meteorologiche non sono certo migliorate e l’allarme smog resta tale sulla Pianura Padana e nei grandi centri agglomerati d’Italia. Roma, Milano, Torino, Bologna, ma anche Venezia, Treviso, Piacenza, Monza e tante altre città hanno visto ieri il blocco auto allargato, oltre alle solite misure in atto da tempo, agli Euro 4 Diesel. Domina l’alta pressione e quindi, per ora, domina anche l’inquinamento specie in Lombardia: a Milano è ancora in corso – assieme a Monza e Brianza, Cremona, Lodi, Pavia e Varese – la misura di blocco sui diesel Euro 4, i vincoli sull’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 3 stelle e la riduzione di 1 grado delle temperature in casa. A Torino e in mezzo Piemonte, torna il livello arancione di emergenza smog con il sindaco Appendino che ha deciso le seguenti misure: stop auto diesel Euro 4, non potranno circolare in città dalle 08 alle 19, mentre per i furgoni diesel Euro 4 l’orario di blocco sarà dalle 08:30 alle 14 e dalle 16 alle 19, come già previsto per i diesel Euro 1-3. Il blocco resta in atto fino a domani, 21 febbraio, in attesa di cambiamenti dalla situazione meteorologica in vista del weekend.

LA SITUAZIONE A ROMA

La cappa di smog sopra l’Emilia Romagna è assai simile alla vicina Lombardia e proprio per questo il blocco auto resta imposto anche nelle città di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Ferrara e Modena: ecco le misure scelte dalla Regione, dove nella fascia oraria 08:30-18:30 non potranno circolare tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel Euro 4, oltre ai diesel Euro 0-1-2-3 e ai benzina Euro 0 e 1. Ingenti le misure prese anche dal sindaco Raggi per la situazione del traffico nella Capitale Roma per le prossime giornate (e non solo): blocco auto fino per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco comincia alle 7.30 e si conclude alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Si aggiungono alle categorie già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: vetture alimentate a benzina pre euro 1 e euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 e euro 2. Da ultimo, la sindaca Raggi ha fatto sapere che dal prossimo novembre tutti i Diesel Euro 3 saranno banditi da una vasta area di Roma che comprende il centro e diverse zone semi-centrali, ovvero la Ztl Anello ferroviario.

