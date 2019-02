Gianni Bergamino scomparso da Chiavari/ L’amico: “Frequentava spesso delle comunità”

Non si hanno più notizie di Gianni Bergamino dal 20 dicembre 2018, con il 59enne scomparso da Chiavari (Genova): l’uomo vive da solo nella sua abitazione di Lavagna e l’ultima volta è stato avvistato mentre passeggiava per le strade di Chiavari. Ultimamente ha attraversato un momento difficile e i suoi amici, molto preoccupati, non sono più riusciti a contattarlo telefonicamente. La sua abitazione è stata trovata in ordine e Gianni ha con sé il telefono, seppur risulti spento. Grande preoccupazione per le sue condizioni di salute: il cinquantanovenne infatti non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana. Intervenuto a Chi l’ha visto?, l’amico Salvatore ha commentato: «Le ultime novità sono arrivate in radio: due segnalazioni che lo davano a Chiavari e a Genova. L’ultima, una signora lo avrebbe visto in una messa in cattedrale».

GIANNI BERGAMINO SCOMPARSO DA CHIAVARI

«Ritorni in zona a farsi sentire», le parole di Salvatore sull’amico cantautore, che prosegue: «I grandi ricordi che abbiamo legati a lui sono quelli musicali, ha avuto questa grande opportunità che ha saputo portare avanti nel corso degli anni. E’ un ragazzo buonissimo e generosissimo, con un talento molto importante. Le segnalazioni sono state fatte da persone fidate, l’ultima persona che lo ha avvistato ha preso il telefono per confrontare le foto e le sembrava Gianni, ma in questi casi si è spesso contagiati dalla non chiarezza». Poi sottolinea: «Lui frequentava spesso delle comunità, potrebbe essere che si trovi in un convento e non voglia farsi sentire». Questo il messaggio lanciato da Chi l’ha visto?: «L’appello è che ci riporti un Gianni presente, con la sicurezza che stia bene: ci sono molte reti attive per ritrovarlo. Gli direi di ricordare i vecchi tempi in cui viaggiavamo insieme, potrebbe essere un momento per ritornare a cantare: ho sentito la sua ultima canzone, che è bellissima e toccante. Ci sono le condizioni per fare qualcosa di molto bello».

