Francesca, 14enne scomparsa da Roma/ L’appello “È a Napoli con un ragazzo più grande”

Una ragazza di soli 14 anni è scomparsa da Roma. Un appello diramato dal programma “Chi l’ha Visto?”, in onda su Rai Tre, e che racconta di come la giovane Francesca abbia fatto perdere le tracce di se nella mattinata di ieri. L’ultima volta è stata vista in piazza Conca D’Oro a Roma, per poi sparire. Nella mattinata di oggi la madre della ragazza ha ricevuto una telefonata dalla figlia, avvisandola che si trovava a Napoli assieme ad un ragazzo più grande. La trasmissione ha contattato la donna, che però non riusciva a parlare perché troppo agitata dalla sparizione della ragazzina. «La mamma è qui assieme a me – racconta Roberta, un’amica di famiglia – abbiamo ricevuto una telefonata da Francesca circa un quarto d’ora fa, e ci ha detto che si trova a Napoli in compagnia di un ragazzo più grande di lei, e che non vuole tornare a casa». La ragazzina sembrerebbe quindi convinta della sua fuga d’amore, ma ovviamente i suoi cari vorrebbero riportarla a casa.

FRANCESCA, 14ENNE SCOMPARSA DA ROMA

«Speriamo in un’altra telefonata – prosegue Roberta – in cui magari si convince a farsi venire a prendere. Per noi – garantisce la donna – non è successo nulla, è tutto a posto e può tornare a casa tranquillamente senza problemi». Roberta rivolge quindi il proprio appello al ragazzo: «Essendo maggiorenne potrebbe prefigurarsi un reato grave, così non sta aiutando Francesca». Pare che fra la figlia e la madre ci sia stato un recente litigio, ma tutto nella norma, come accade in ogni famiglia d’Italia, ma evidentemente Francesca ha reagito d’istinto, lasciando Roma per Napoli. Al termine della telefonata Roberta ha annunciato che stavano per spostarsi proprio nel capoluogo campano, per provare a ritrovare la ragazzina. Anche la giornalista di “Chi l’ha Visto?” ha lanciato un appello alla giovane: «Torna a casa, tranquilla che tutto si risolve, non ti preoccupare. Aspettiamo le vostre segnalazioni di avvistamento da Napoli».

