Omicidio Stefania Crotti/ La difesa di Chiara Alessandri: vocale choc (Quarto Grado)

A poco più di un mese dall’omicidio di Stefania Crotti, la trasmissione Quarto Grado torna con un approfondimento sul delitto di Gorlago. Il 17 gennaio scorso Stefania, mamma 42enne, salutò per l’ultima volta il marito Stefano Del Bello. Accompagnò a scuola la figlioletta di appena sette anni, Martina, e poi si recò al lavoro come sempre, ignara che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. La donna cadde nella trappola messa a punto nei minimi dettagli dalla sua rivale in amore, Chiara Alessandri, ex amante del marito, la quale scatenò tutta la sua furia omicida su Stefania Crotti, per poi trasportarne il corpo esanime fino ad Erbusco, nel bresciano, dove fu trovato il giorno successivo carbonizzato. Nonostante la richiesta della difesa della Alessandri, che aveva avanzato gli arresti domiciliari per la sua assistita, giustificati dalla presenza di figli piccoli, la donna resta in carcere. Gli stessi giudici hanno anche respinto la richiesta di trasferire gli atti dell’indagine a Bergamo e dunque resteranno a Brescia almeno fino a quando non saranno resi noti i risultati definitivi dell’autopsia. Chiara Alessandri, dalla sua cella, continua a ribadire di non essere stata lei ad aver dato alle fiamme il corpo di Stefania Crotti ma le sue parole restano poco credibili alla luce dei gravissimi eventi che l’hanno vista protagonista.

DELITTO STEFANIA CROTTI, CHIARA ALESSANDRI E IL VOCALE CHOC



Nella passata puntata di Quarto Grado erano stati trasmessi gli audio dei messaggi che Chiara Alessandri aveva inviato ad Angelo Pezzotta, suo ignaro complice, per convincerlo a darle una mano conducendo Stefania Crotti nella sua trappola. Due i messaggi vocali choc: il primo in cui la donna attualmente in carcere accusata dell’omicidio di Gorlago spiegava all’amico cosa avrebbe dovuto fare, il secondo – inviato mentre trasportava il corpo della vittima nella sua auto – dopo aver compiuto buona parte del suo macabro piano omicida. Anche Angelo Pezzotta – definito il “complice inconsapevole e involontario” – è una delle tante vittime della Alessandri nonché figura centrale dell’inchiesta, e proprio le sue testimonianze sono risultate indispensabili per fare luce sull’identità del presunto colpevole e sulla dinamica del delitto di Stefani Crotti. Nel vocale inviato la Alessandri ostenta grande tranquillità anche negli istanti in cui è impegnata a recarsi nel luogo dove avrebbe poi occultato il cadavere della sua rivale in amore. Nel suo bagagliaio infatti, c’è la donna che poco prima ha colpito a martellate all’interno del garage facendole perdere i sensi. Il vocale è stato registrato alle 17.50 del 17 gennaio, poco prima di abbandonare il corpo di Stefania Crotti nella campagne della Franciacorta e darle fuoco. “… tutto a posto. Più o meno abbiamo risolto. Adesso, vediamo nei prossimi giorni. Ti è rimasta la rosa, giusto?! Niente, tira via il bigliettino, buttalo via e regalala alla tua donna, è andato tutto bene. Ok?! Grazie e ciao”, l’inquietante contenuto.

