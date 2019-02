Roma, 14enne morto schiacciato dal padre/ Uomo caduto dal tetto per un colpo di vento

Tragedia a nord di Roma per il maltempo. Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre, che stava riparando il tetto della sede dell’attività di famiglia. L’uomo era salito sulla tettoia danneggiata dal maltempo, poi è stato scaraventato a terra, forse a causa di una raffica di vento, piombando da un’altezza di sei metri proprio sopra il figlio che era sotto la scala. Il ragazzo è morto sul colpo: inutili sono stati i tentativi di rianimazione del personale del 118, giunto sul posto con i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo. Il padre caduto dalla tettoia invece è rimasto illeso. L’incidente è avvenuto lungo via Traversa del Grillo, che collega la provinciale Tiberina alla statale Salaria. Il Comune di Capena, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia per la grave tragedia, ha annullato tutte le attività connesse al carnevale in programma per la giornata di domani, domenica 24 febbraio.

ROMA, 14ENNE MORTO SCHIACCIATO DAL PADRE

Il maltempo aveva danneggiato il tetto della sua azienda. Per questo è salito per rimediare. Di sotto il figlio di 14 anni è rimasto a guardare. Ma proprio mentre stava riparando la tettoia della loro ditta, il padre ha perso l’equilibrio probabilmente a causa di una raffica di vento ed è caduto schiacciando il figlio che è morto. Quindi sale a quattro il tragico bilancio dei morti per l’ondata di maltempo che ha investito larga parte del centro sud con cedimenti strutturali e cadute di alberi per venti di eccezionale intensità. Ad Alvito, nel Frusinate, il crollo di un muro alto circa due metri ha travolto quattro persone, uccidendo una coppia. A Guidonia Montecelio, invece, un albero ha travolto un’auto in transito, provocando il decesso del conducente, una uomo di origine romena. Complessivamente sono stati circa 1.500 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco: il record spetta al Lazio con 400.

