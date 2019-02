ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora. Albania, conclusa la protesta (22 febbraio 2019)

Situazione di tensione politica in Albania: l’opposizione, guidata dal Partito Democratico di Lulzim Basha, è scesa in piazza contro il governo guidato dal premier Rama e, dopo gli scontri degli scorsi giorni, ieri ha manifestato in piazza a Tirana. Fortunatamente la protesta si è conclusa senza incidenti: Basha e gli altri leader dell’opposizione, accompagnati dai deputati e dalla folla, hanno consegnato i loro mandati presso la sede amministrativa dell’Assemblea nazionale. Basha ha commentato ai microfoni dei cronisti presenti: «Da oggi siamo dei semplici cittadini, come tutti voi: la battaglia per cacciare il premier Basha non si fermerà qui».

Ultime notizie Tav: “Progetto va ridiscusso”

La Camera dei Deputati, forse allo scopo di guadagnare qualche settimana in attesa del pronunciamento dell’esecutivo, ha approvato una mozione nella quale si afferma che il progetto TAV va ridiscusso integralmente. La mozione presentata in maniera congiunta da Movimento Cinque Stelle e Lega (in calce vi erano le firme dei due capigruppo) chiede di analizzare meglio la questione, anche alla luce delle risultanze dell’analisi costi benefici. Contestualmente, una lettera del Ministero dei trasporti italiano e di quello francese chiede alla Telt di posticipare l’emissione dei bandi di gara. Immediata la contestazione delle opposizioni, con molti deputati che hanno sottolineato che questo è il “prezzo” che la Lega ha pagato per evitare il processo di Salvini.

Ultime notizie Foligno, bimbo nero messo all’angolo

Increscioso episodio in una scuola di Foligno, dove un maestro di una scuola elementare ha imposto a un ragazzino di colore di seguire la lezione in un angolo dell’aula. Il fatto, che se fosse vero si configurerebbe come un vero e proprio episodio di discriminazione razziale, è venuto alla ribalta grazie al post di una mamma su Facebook. La scuola di Monte Corvino non ha confermato ne smentito l’episodio, con il dirigente che si è limitato ad affermare che sono stati chiesti maggiori chiarimenti all’insegnante. Il fatto è arrivato direttamente in Parlamento con alcuni deputati che hanno presentato un’interrogazione urgente al ministro dell’istruzione Bussetti. Lo stesso Bussetti, interrogato dai giornalisti, ha chiesto una “verifica rigorosa” della situazione, affermando di valutare la sospensione dell’insegnante, giunta nella serata di ieri. Dai primi riscontri un episodio simile sarebbe avvenuto qualche mese fa a carico della sorellina del ragazzo, anch’essa di colore.

Ultime notizie, Papa al summit contro la pedofilia

Papa Francesco è intervenuto quest’oggi al summit sulla pedofilia organizzato in Vaticano. Il Pontefice in tale contesto ha avuto parole durissime per i religiosi che hanno causato “gravissimi danni” e chiede una discussione sincera per individuare i giusti correttivi. Parlando sempre al summit, Bergoglio afferma che l’età minima del matrimonio dovrebbe essere fissata a 16 anni. L’intervento del pontefice arriva nel giorno in cui Don Vinicio Albanesi, una delle personalità più influenti nel mondo delle comunità religiose, confessa di essere stato lui stesso vittima di abusi sessuali quando era in seminario.

Ultime notizie Champions League, batosta per la Juventus contro l’Atletico

Una Juventus impalpabile in attacco e troppo rinunciataria in difesa ha perso in malo modo a Madrid contro la squadra di casa dell’Atletico. Bianconeri in campo per la partita d’andata degli ottavi di Champions League, ma che qualcosa non andasse si era capito fin dai primi minuti, con la squadra di Allegri apparsa rinunciataria fino al limite dell’apatia. Dopo un primo tempo chiuso in parità, la Juve ha mollato mentalmente e solamente per l’intervento della VAR, all’inizio della seconda frazione, è riuscita a mantenere il pareggio. In meno di dieci minuti Szczesny ha però dovuto raccogliere due volte la palla nel sacco: di Gimenez e Godin i goal che hanno fatto esplodere il Wanda Metropolitano. Il ritorno sarà a Torino il 12 Marzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA