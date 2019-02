MONTE SERRA IN FIAMME/ Nuovo incendio: pompieri provano ad arginare le fiamme

Torna a bruciare il monte Serra, dove un incendio è divampato questa mattina in una pineta sopra la località Gli Scassi. Il cuore Fai 2019, come riportato da La Nazione, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 10 di oggi, lunedì 25 febbraio 2019, quando è scattata l’allerta che ha portato due squadre di vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Cascina e dal comando provinciale di Pisa a recarsi in tutta fretta sul posto per evitare che il perimetro dell’incendio si allargasse. Come ricordato da la Nazione, il Monte Serra è stato già devastato dal rogo che nella notte tra il 24 e il 25 settembre scorso ha distrutto 1400 ettari di bosco e oliveti. In quell’occasione ad essere rese inagibili furono anche decine di abitazioni: in quell’occasione si trattò di un incendio doloso di cui venne ritenuto responsabile un volontario dell’antincendio di Calci, Giacomo Franceschi, 37 anni.

Per monitorare da vicino quanto sta accadendo sul monte Serra, nuovamente alle prese con un incendio, si è portato nella zona del rogo anche il sindaco di Vicopisano, Juri Taglioli. Come riportato da La Nazione, in supporto delle due squadre antincendio dislocate sul posto sono in arrivo anche elicotteri della Regione Toscana e un canadair. L’obiettivo conclamato, come ha avuto modo di sottolineare il primo cittadino Taglioli intervistato da “Il Tirreno”, è quello di circoscrivere l’incendio evitando un coinvolgimento di ettari di bosco e abitazioni sulla stregua di quanto accaduto in settembre:”C’è vento e questo è un fattore negativo per la gestione di un incendio in un’area in cui sono presenti molti alberi come quella degli Scassi. L’intervento dei mezzi aerei dovrebbe aiutarci a tenere la situazione sotto controllo”.

