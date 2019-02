Rozzano, due omicidi in poche ore: morti due 60enni/ Milano, due esecuzioni?

Due omicidi a Rozzano nel giro di poche ore, sangue nel Milanese: le vittime sono due ultrasessantenni, le forze dell’ordine temono una doppia esecuzione. Il primo dei due delitti è avvenuto questa mattina a Basiglio attorno alle ore 7.30: l’imprenditore edile Giuseppe Giuliano, 64enne, è stato ferito mortalmente alla testa mentre stava entrando nel cantiere a bordo di un furgone. Come riportano i colleghi de Il Giorno, l’uomo è deceduto all’ospedale Humanitas, dove era stato trasportato in condizioni disperate: nonostante gli sforzi dei medici, per lui non c’è stato niente da fare. L’aggressore aveva sparato per uccidere: i due proiettili hanno raggiunto Giuseppe Giuliano alla testa e al collo, sorpreso mentre stava parlando al telefono con un operaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e gli uomini della Scientifica. Ma non è l’unico omicidio della giornata…

OMICIDI ROZZANO, ALTRA VITTIMA IN SERATA

Attorno alle ore 18.00, infatti, in viale Lazio a Rozzano un 63enne è stato ucciso in strada con cinque colpi di pistola. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, era nel parchetto vicino a un supermercato e per lui non c’è stato niente da fare: i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto: Il Giorno sottolinea che anche in questo caso sembrerebbe trattarsi di una esecuzione. Al vaglio delle forze dell’ordine le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Carabinieri al lavoro inoltre per capire se nel passato o nell’attività dell’uomo vi siano particolari che possano fare risalire ai motivi dell’omicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA