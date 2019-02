BRENDA, SCOMPARSA 7 MESI FA/ La figlia: “Il compagno una volta l’ha picchiata”

Proseguono le ricerche di Maria Aparecida Soares, per tutti Brenda, la donna brasiliana scomparsa nel Veronese il 18 luglio del 2018. I dubbi che ruotano attorno alla sua sparizione sono diversi, molti dei quali legati al rapporto col compagno Andrea. La donna infatti, secondo quanto riferito da L’Arena, il giorno della scomparsa si sarebbe recata presso una stazione di polizia per denunciare il clima di terrore in cui era ormai solita vivere. Poi, chissà per quale motivo, decise di non sporgere querela, dicendo che sarebbe passata in un secondo momento, ma di lei si sono perse le tracce. Fu sempre in quell’occasione che Brenda espresse i suoi sospetti su una presunta relazione con una donna più giovane di lei: “Io ho un’età diversa non gli vado più bene”, disse. Paranoie di una donna insicura? Forse no, se si pensa che 5 mesi dopo la sua scomparsa il compagno di Brenda ha sposato un’altra.

BRENDA, SCOMPARSA 7 MESI FA: PARLA LA FIGLIA

Ad attirare l’attenzione sull’ex compagno di Brenda sono stati pochi mesi fa alcuni tagli sul braccio dell’uomo notati dagli spettatori di Chi l’ha visto?. Andrea ha motivato così quelle ferite:”Ho avuto un brutto incidente che mi ha provato psicologicamente, e a volte compio gesti autolesionistici”. Nel frattempo, come riportato da Verona Settegiorni, il pm che indaga per omicidio volontario e occultamento di cadavere, Federica Ormanni, avrebbe disposto il sequestro dei vestiti della donna che il compagno aveva riposto in cantina. Intervistata da Pomeriggio 5, la figlia di Brenda ha raccontato “Penso sia scappata volontariamente ma poi le sia successo qualcosa, è una mamma, ha una figlia, delle amiche, e non può essere egoista così. Lui? Sembravano felici, una volta però mi ha detto che le ha alzato le mani. Mi manca tanto, avevamo un rapporto bellissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA