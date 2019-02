Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 febbraio: i numeri vincenti

Ultimi giorni di febbraio con Lotto, Superenalotto e 10eLotto e l’estrazione di questa sera, che segue quella del concorso di Sabato. Nuovi numeri vincenti e premi divisi per ogni ruota, che metteranno a dura prova le speranze di appassionati e regioni. Come è andato l’ultimo appuntamento? A svelarci la statistica dello scorso sabato è come sempre Agipronews, che posiziona il Lotto sul podio delle vincite maggiori. Un giocatore di Cordignano, nel Trevigiano, ha infatti centrato 65 mila euro grazie a quaterna, quattro terni e sei ambi su Milano. Al secondo posto 23.500 euro registrati a Donoratico, in provincia di Livorno, mentre 22.500 euro per il terzo posto, dove troviamo ben tre vincitori. Una delle vincite è stata indovinata a Napoli ed uno a Torre Annunziata, nel capolouogo campano, con tre terni fortunati. Stesso premio anche per la provincia di Aosta, grazie ad un appassionato di Montjovet. Al primo posto delle vincite del 10eLotto troviamo invece un giocatore della provincia di Cuneo, di Frabosa Sottana. 20 mila euro con un 9 su estrazione frequente ed a seguire un 7 da 15 mila euro realizzato con Doppio Oro in provincia di Perugia, a Castiglione del Lago. Terzo posto infine per i 10 mila euro realizzati da un appassionato di Santa Maria di Sala, nel veneziano, con un 6 vincente.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

110,9 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera. Il montepremi aumenta ad ogni estrazione di assenza, ma gli appassionati non hanno intenzione di perderlo di vista. Nella speranza di centrare il bottino più alto del gioco della Sisal, rimangono in primo piano anche tutte le quote minori. Si segnala infatti un piccolo rialzo nell’ultimo concorso, anche se il fenomeno non ha interessato tutte le quote secondarie. Spicca il 5 con oltre 77 mila euro, centrato da tre giocatori, contro gli oltre 36 mila euro messi in palio dal 4+ e destinati ad 8 vincitori. 199 i tagliandi vincenti invece che hanno indovinato il premio da 2.960 euro del 3+, mentre 654 i biglietti fortunati legati ai 367,14 euro in premio grazie al 4. Infine abbiamo il 3 da 29,60 euro ed il 2 da 5,45 euro: nel primo caso i vincitori sono 24.180, mentre nel secondo gli appassionati che hanno centratola vincita sono 405.584. A concludere la classifica del SuperStar troviamo invece la tripletta storica, a partire dal 2+ che regala i suoi 100 euro a 3.858 giocatori. Sono invece 25.178 i vincitori dell’1+ che si portano a casa 10 euro a testa, mentre 5 euro per i 54.903 appassionati che registrano la vincita dello 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Estrazione del SuperEnalotto in arrivo e Jackpot di nuovo in palio: i giocatori della Sisal riusciranno a centrare il montepremi? In attesa di scoprirlo, diamo una sbirciata invece a come spendere parte del bottino realizzato oggi, a prescindere che si tratti della sestina vincente o delle quote secondarie. Uno dei dubbi maggiori per tutti gli appassionati riguarda infatti la spesa iniziale, l’inaugurazione del tesoretto prima di avviare sogni nel cassetto e progetti più grandi. La nostra Rubrica vi parlerà oggi di uno degli ultimi lanci presenti su KickStarter, INKI. Molto più di una semplice penna, gli amanti del disegno potranno sfruttare tutte le potenzialità di questo dispositivo moderno e delle molteplici angolazioni. INKI permette infatti di creare tratti ad alta velocità grazie alla punta a sfera, mentre le angolazioni permettono di passare da un tratto destinato alle linee ed alla scrittura a quello per il disegno. A seconda della pressione, INKI permetterà di personalizzare il proprio disegno grazie ad un unico strumento. 18 giorni ancora prima della chiusura dell’asta ed un goal da 24 mila euro raggiunto solo a metà.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto, numeri vincenti e tante idee: la Sisal aprirà le porte ad un nuovo concorso e gli appassionati sono già attivi, pronti a darsi battaglia per conquistare i premi più succosi. Chi non ha ancora le idee ben chiare rischia invece di essere escluso dall’estrazione: come evitarlo? Potete affidarvi alla nostra Rubrica, che anche per oggi ha già trovato per voi una news da sfruttare. Vedremo subito dopo i numeri estrapolati grazie alla smorfia napoletana. Parliamo di un’iniziativa molto particolare che sta facendo discutere Tokyo. Sembra infatti che un ristorante abbia deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di ordinare gli ultimi pasti che i detenuti del braccio della morte hanno richiesto prima dell’esecuzione. Dalla Vedova Nera che ha messo in ginocchio la Florida fino a John Wayne Gacy che è diventato celebre come clown assassino, per piatti che spaziano dalla semplice bistecca fino alle verdure fresche che Judy Buonoano ha richiesto come ultimo pasto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pasto, 36, il condannato, 39, il ristorante, 40, l’ordine, 8, e la cena, 43. Come Numero Oro scegliamo invece la portata, 65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA