Abusata dal padre pedofilo per tre anni/ Video Le Iene, l’incontro: “Uno sbaglio”

Vittima per tre anni del padre pedofilo: Francesca ha raccontato l’inferno vissuto tra le mura familiari ai microfoni de Le Iene e di Nina Palmeri. La giovane ha avuto il coraggio di affrontare il genitore orco, che ha approfittato sessualmente di lei da quando aveva 13 anni. «Mi ha scopato lui, Nina: io lo amavo, mi fidavo ciecamente. Era esemplare, protettivo. Lui sembrava come se fosse più attaccato a me, la più piccola che stava sempre tra i piedi. Mia madre lavorava al night, quando andava a lavorare fuori stava via un mese: non c’era quasi mai, ero attaccatissima a lui». Tutto inizia dopo la confessione di Francesca di problemi in amore con il fidanzato, con il padre che le dice: «Ti posso aiutare, ma mi devi sacrificare: sapevo che faceva delle magie per fare tornare insieme delle persone. Mi ha detto di bruciare la foto con il fidanzatino. Poi ha iniziato a fare giochetti con la mano, non ricordo come siamo finiti a letto insieme, ma mi ricordo che non ha mai usato il profilattico». Da quel momento in poi l’ha stuprata ogni sera: «Dopo un mesetto, gli dicevo quanto dovevamo andare avanti e lui mi ha chiesto di essere partecipe ma io non ce la facevo, non riesco a spiegare come mi sentivo». Dopo essere scappata di casa e poi rientrata, Francesca è tornata a rivivere l’inferno, anche se ribadisce di non essere mai stata «violentata con la forza»: «Stavo male, ma non riuscivo a controllare il mio corpo: non lo so spiegare, fa schifo questa cosa».

L’INCONTRO CON IL PADRE ORCO

«Non l’ha mai fatto quando c’era mia madre, non ha mai sospettato nulla», continua Francesca, che a 18 anni è riuscita ad andare via di casa, quasi mettendosi alle spalle quella brutta storia. «Non ho mai ricordato il fatto che andassi a letto con lui, ma a 21 anni una notte mi alzo e ricordo». E non solo: un giorno Francesca scopre dalla sorella maggiore che quell’uomo non è il suo vero padre biologico. «Ho tentato il suicidio, mi sono tagliata, non ho mai smesso realmente», aggiunge la giovane, che non riesce più ad avere rapporti con gli uomini: «C’è un problema, ne sono consapevole». E, accompagnata dall’inviata de Le Iene, ha deciso di incontrare il padre che non vede da otto anni: «Io solo una domanda ti voglio fare: perché mi hai scopato?». Questa la replica dell’uomo: «E’ stato solo uno sbaglio quello che è successo, tutti e due l’abbiamo fatto. In quel momento vedevo solo a mamma, so che ho sbagliato e me ne sono pentito: voglio che si dimentica questa cosa, perché non me lo dicevi che tu non eri d’accordo? Quello era solo sesso. Io pensavo solo a mamma, non a mia figlia. Io lo stavo facendo sul serio, eri tu che non riuscivi. Perdonami». Così Francesca: «Io mi fidavo di te, ciecamente. Dimmi “si l’ho fatto, mi dispiace”». Il genitore orco continua: «E’ stato fatto uno sbaglio, me ne sono pentito». E si giustifica: «Mi sono dato da fare per i miei figli, non gli ho mai fatto mancare niente, ho sempre lavorato per voi». Clicca qui per vedere il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA