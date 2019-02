Rozzano, il Killer “Ucciso perché pedofilo”/ Gli applausi dei cittadini all’omicida

Continua a tenere banco l’omicidio di Rozzano. Un uomo di 63 anni, tale Antonio Crisanti, è stato ammazzato nella serata di lunedì dal 34enne Emanuele Spavone, il genero della vittima, già noto alle forze dell’ordine per droga, reati contro il patrimonio, contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. Si è costituito nella giornata di ieri assieme al complice 27enne, e poche ore dopo entrambi sono usciti dalla caserma in stato di fermo per omicidio aggravato. Ma a far discutere è il movente dell’azione armata: Antonio Crisanti sarebbe infatti stato ucciso da Spavone per via di presunti abusi sessuali nei confronti della bambina del killer di soli 5 anni. Gli episodi, come riferisce l’Huffington Post Italia, sarebbero avvenuti la scorsa estate, quando il nonno doveva occuparsi della nipotina. La bimba ha iniziato a rivelare ai genitori le particolari attenzione di Crisanti, e ne è poi susseguita un’indagine che ovviamente ha spaccato la famiglia.

ROZZANO, IL KILLER “UCCISO PERCHÉ PEDOFILO”

A quel punto Crisanti ha deciso di trasferirsi da alcuni conoscenti a Napoli, lontano dalla nipotina e dal genero, ma negli scorsi mesi era tornato in zona, forse convinto che la situazione fosse ormai completamente risolta. Peccato però che il genero lo avesse già minacciato, promettendo di eliminarlo se si fosse fatto vivo dalle parti di Rozzano. Spavone ha affermato di aver incontrato la sua vittima per caso, smentendo quindi la premeditazione, anche se gli inquirenti non sembrerebbero essere convinti di questa versione dei fatti, sicuri invece che il 34enne, insieme al complice, stesse girando in scooter alla ricerca proprio dell’obiettivo. E a Rozzano ovviamente non si parla d’altro. Ieri alcune persone hanno applaudito Spavone e il complice dopo l’uscita dalla caserma, e anche su Facebook sono moltissimi i messaggi in sostegno del genero della vittima, per il suo gesto nei confronti del suocero presunto pedofilo.

