Cade dalla finestra scappando della “suocera”/ Ha messo incinta la fidanzata 17enne

Triste disavventura per un ragazzo di 19 anni di Milano, che ha deciso di calarsi dalla finestra della camera della fidanzata, per evitare di essere scoperto dalla mamma, facendosi però molto male. La curiosa vicenda è stata raccontata dall’agenzia Ansa, e vede come protagonista, suo malgrado, un 19enne di origini cinesi, che era andato a trovare la fidanzatina di 17 anni. Peccato però che mentre i due si trovavano da soli a casa, sia tornata la mamma di lei, e preso dal panico il ragazzo ha visto la finestra aperta e si è calato di sotto: ad un certo punto deve aver perso l’equilibrio impattando con il suolo dopo un volo di circa 6 metri (secondo piano): un atterraggio che non è stato sicuramente dei più morbidi, ed il 19enne è stato trasportato presso l’ospedale Niguarda per curare diverse contusioni. Come riferisce l’agenzia di stampa, pare che il 19enne non abbia voluto incontrare la “suocera” per evitare di raccontarle la gravidanza della figlia e dell’intenzione dei due di interromperla.

19ENNE SI CALA DALLA FINESTRA DOPO L’ARRIVO DELLA “SUOCERA”

L’episodio è avvenuto attorno alle ore 15:00, e subito dopo l’accaduto i medici hanno fatto denuncia, come da prassi, alla polizia, che in breve tempo ha ricostruito l’intera vicenda. Il 19enne ha riportato delle ferite serie, ma non è comunque in pericolo di vita e il quadro clinico non è preoccupante. Un episodio per certi versi simili, seppur a parti invertite, era avvenuto durante il mese di aprile di un anno fa, sempre a Milano. In quel caso era stata una diciassettenne a lanciarsi dalla finestra dopo aver litigato con il fidanzatino della stessa età. La giovane, originaria dello Sri Lanka, decise di lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa sua attorno alle ore 18:00 del 10 aprile scorso. La ragazzina venne poi portata d’urgenza presso l’ospedale Niguarda ma senza riportare alcuna grave conseguenza. Anche in quel caso la vicenda si chiuse fortunatamente con il lieto fine.

