Catania, 80enne ucciso e trasportato in un mobile/ Video, sospetti su 2 figli: provavano a disfarsi del corpo?

Incredibile omicidio, quello avvenuto nella mattinata di oggi a Catania: un uomo di 80 anni, Gaetano Italia, è stato ucciso con un corpo contundente. Quindi il suo cadavere è stato ritrovato in strada, nella zona di San Leone a Catania. A commettere il delitto potrebbero essere stati i figli. A riportare l’assurda vicenda è il portale MeridioNews nell’edizione catanese, che ripercorre le tappe del delitto e aggiunge particolari inquietanti alla storia. Stando alle prime ipotesi degli inquirenti, ad uccidere l’anziano sarebbe stato uno dei due figli. Insieme al fratello avrebbe poi tentato di disfarsi del corpo in modo alquanto maldestro. Gli inquirenti hanno già raccolto le testimonianze di alcuni abitanti delle palazzine di via Sardegna, dove abitava la vittima. A loro detta, nella tarda mattinata di oggi, i due figli dell’anziano sarebbero stati visti mentre trasportavano un mobiletto di legno già dall’abitazione, al primo piano, in direzione dei cassonetti dell’immondizia, dove erano già presenti altri mobili. All’altezza di un gradino però, il mobiletto si sarebbe rotto lasciando intravedere il corpo del padre, ormai senza vita. A quel punto, alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine, altri si sarebbero scagliati contro i due fratelli dando loro degli assassini.

80ENNE UCCISO A CATANIA: DUBBI SUI FIGLI



I due uomini sospettati dell’omicidio del padre 80enne sono attualmente in caserma, ascoltati da polizia e procura mentre è in corso un sopralluogo anche presso l’abitazione della vittima. La Squadra mobile sta cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’anziano mentre la procura ha già aperto un’inchiesta sull’assurdo delitto ancora senza movente. I due figli hanno circa 40 anni e da 6-7 anni erano tornati a vivere in casa dei genitori. Stando alle testimonianze dei vicini però, avevano spesso arrecato disturbo alla quiete pubblica. L’intero quartiere del capoluogo etneo, uno dei più difficili, è letteralmente scosso dall’assurdo omicidio ed ora si teme per le sorti della moglie della vittima. La polizia ha piantonato l’abitazione mentre le indagini procedono spedite al fine di fare luce su quanto realmente accaduto e sulle reali intenzioni e responsabilità dei due figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA