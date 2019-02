Negozi chiusi la domenica: deroga alle grandi città?/ Da Milano a Roma, chieste maggiori concessioni

Pronta la deroga per 14 città metropolitane in merito alla questione dei negozi chiusi la domenica. Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, il gruppo composto dalle principali città dello stivale, starebbe pensando di chiedere al governo che i negozi presenti nelle metropolitane possano non venire assoggettati al nuovo decreto legge sulle chiusure domenicali, permettendo così un’apertura maggiore delle attività. Il monito era stato lanciato mesi fa dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che rispondendo a Di Maio aveva detto “Milano non è Avellino”. Forse i modi utilizzati erano stati un po’ bruschi ma non è peccato dire che una città come appunto il capoluogo lombarda, abbia esigenze diverse rispetto alla piccola cittadina campana. Dopo l’intervento del primo cittadino meneghino pare che altri sindaci si siano accodati a ruota a Sala, a cominciare da Virginia Raggi, chiedendo appunto concessioni maggiori per le aperture dei negozi.

NEGOZI CHIUSI LA DOMENICA: DEROGA ALLE GRANDI CITTÀ

Stando a quanto sottolinea l’edizione online di Repubblica, la Lega si dice disposta a rivedere la legge per le grandi città, ma non il Movimento 5 Stelle, che starebbe invece pensando di mantenere il testo della legge, anche se aperto a qualche modifica. Le grandi manovre inizieranno giovedì in commissione Attività produttive di Montecitorio, e fra i punti da affrontare, oltre alla questione grandi città, anche il capitolo e-commerce: obiettivo, individuare norme che possano essere rispettate anche dalle grandi catene di distribuzione del web, a cominciare da Amazon, e fino ad oggi l’unica decisione presa è stata quella di vietare la consegna dei prodotti nei giorni festivi. Attenzione anche all’aspetto contratti, visto che il governo vuole vederci chiaro sugli accordi che obbligano i lavoratori, soprattutto commessi e commesse, a lavorare anche di domenica. Insomma, tutta una serie di cavilli che dalla prossima settimana verranno esaminati con attenzione.

