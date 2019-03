Investe ciclista, scappa e si schianta con auto: arrestato/ Piacenza, 4 feriti gravi

Ha investito un ciclista a Piacenza ed è fuggito, poi si è schiantato a forte velocità contro un albero in via Nasolini, poco dopo la rotatoria con via IV Novembre, dopo una corsa in centro storico. È accaduto intorno alle due. Una folle nottata per un ragazzo di 24 anni, arrestato questa notte per essere scappato dopo l’incidente e lesioni personali gravi. Il bilancio è di quattro feriti, tutti gravi. Sono stati coinvolti anche tre giovani che erano in auto con lui in quel momento. Tre feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Quello meno grave rischia di perdere l’uso delle gambe, mentre gli altri sono in coma. Come riportato da Repubblica, la polizia sta ancora indagando sulla dinamica, ma sarebbe comunque abbastanza chiara grazie alla presenza di molti testimoni. La posizione del 24enne potrebbe aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore. Intanto è stato sottoposto ai test ed è risultato positivo a quello dell’alcol.

INVESTE CICLISTA, SCAPPA E SI SCHIANTA CON AUTO

Nei pressi di una scuola elementare, in via Giordani, ha investito un ciclista. L’uomo travolto, un 32enne che stava percorrendo la strada verso il centro, è stato sbalzato a terra e ha riportato gravi ferite al volto. Nella notte è stato trasportato a Parma in elisoccorso: pare che le sue condizioni siano molto serie. Sul posto sono giunti i soccorsi con le ambulanze e i poliziotti, che hanno compiuto rilievi e ascoltato alcune testimonianze, poi anche i vigili del fuoco. Tranne il conducente, che è rimasto praticamente illeso, tutti hanno riportato gravi traumi. Cioè anche gli altri tre a bordo della Seat, un ragazzo e due ragazze. I tratti interessati dall’incidente di via Nasolini e via Giordani sono stati temporaneamente chiusi dalla polizia per raccogliere tutti glie elementi utili. Stando a quanto riportato da PiacenzaSera, il 24enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. È risultato positivo al test sull’alcol. Ora si trova ai domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA