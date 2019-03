“Impossibile si tratti di un caso di stupro, sembra un maschio”. Parole che potrebbero uscire da un bar di periferia, ma che in realtà sono state proferite da tre giudici, per lo più donne, del tribunale di Ancona. Secondo le stesse giudicanti, è altamente improbabile che la vittima, una ragazza di origini peruviane che all’epoca dei fatti, nel 2015, aveva 22 anni, sia stata violentata proprio per via del suo aspetto fisico tutt’altro che invitante. Due giovani condannati in primo grado a cinque e tre anni per violenza sessuale, vengono così assolti in appello, e nelle motivazioni alla sentenza si legge che all’imputato principale «la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo “Vikingo” con allusione a una personalità tutt’altro che femminile quanto piuttosto mascolina». Se ancora non fosse abbastanza, attenzione alla chiosa finale: «Come la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare».

“SEMBRA UN MASCHIO, IMPOSSIBILE SIA UNO STUPRO”: SENTENZA SHOCK AD ANCONA

Il verdetto è stato fortunatamente annullato, con rinvio dalla Cassazione come richiesto dal procuratore generale, di conseguenza l’appello dovrà essere rifatto, ma nel contempo l’indignazione ha raggiunto livelli quasi mai toccati in precedenza. Dopo la condanna in primo grado nel 2016, nel 2017 arriva l’assoluzione in appello. Nulla di strano, non è la prima volta che una sentenza viene ribaltata, ma a far saltare sulla sedia è proprio la motivazione allegata alla stessa. Come sottolinea Repubblica, la vittima viene definita “la scaltra peruviana”, con i tre giudici, ricordiamo, tre donne, che corroborano il proprio giudizio di elementi pittoreschi come ad esempio che «in definitiva, non è possibile escludere che sia stata proprio Nina a organizzare la nottata “goliardica”, trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri per poi iniziare a provocare Melendez (al quale la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo di “Nina Vikingo”, con allusione a una personalità tutt’altro che femminile, quanto piuttosto mascolina, che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare) inducendolo ad avere rapporti sessuali per una sorta di sfida».

© RIPRODUZIONE RISERVATA