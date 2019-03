24enne stuprata in ascensore stazione Circumvesuviana/ Napoli, caccia a 3 persone

Dramma a Napoli: una giovane è stata stuprata da tre uomini nell’ascensore della stazione della ferrovia Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. La ventiquattrenne di Portici è stata notata da alcuni passanti mentre si trovava su una panchina fuori dalla stazione e sono stati loro a contattare le forze dell’ordine: come riportato dall’Ansa, stava piangendo mentre spiegava alla madre di essere stata violentata. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia locale, con la giovane trasportata all’Ospedale Villa Betania in stato di choc. Polizia a caccia dei tre responsabili: qualche indizio in più potrebbe arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione. La Polizia Scientifica sta eseguendo rilievi nell’ascensore che conduce al binario 3.

STUPRO STAZIONE CIRCUMVESUVIANA: CACCIA AGLI AGGRESSORI

Un altro episodio di violenza sessuale dopo i fatti di Genova o la tragedia negli Usa, con il presidente dell’Eav (holding che gestisce la Circumvesuviana, ndr) Umberto De Gregorio che ha commentato su Facebook: «Stiamo seguendo con apprensione e con grande preoccupazione e sdegno la ipotesi, purtroppo verosimile, di violenza carnale subita da una ragazza nella stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. All’interno di un ascensore, i vigliacchi avrebbero approfittato della ragazza». Prosegue De Gregorio: «Non ci sono controlli che tengono rispetto alla disumanità ed alla bestialità di alcuni individui non definibili ‘uomini’. Il nostro personale e le nostre telecamere sono a disposizione e stanno collaborando attivamente minuto per minuto con le forze dell’ordine. Questi vigliacchi saranno presi. Meritano una punizione esemplare. Nessuna pietà». Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sullo stupro alla stazione Circumvesuviana.



