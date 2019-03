Stupro alla Circumvesuviana: 3 fermati/ Uno degli aggressori “Rapporto consenziente”

Sgomento a San Giorgio a Cremano per via dello stupro di gruppo avvenuto presso la stazione della Circumvesuviana. Una giovane di 24 anni è finita nella morsa di tre ragazzi fra i 18 e i 20 anni, al momento in stato di fermo. Le prove nei loro confronti sarebbero schiaccianti, fanno sapere gli inquirenti, anche perché di fronte all’ascensore dove è avvenuta la violenza vi sono due telecamere che hanno ripreso la scena completa e che hanno permesso di identificare con certezza almeno uno dei tre aggressori. Gli altri due sarebbero stati invece identificati dalla stessa vittima anche perché la giovane li aveva conosciuti una ventina di giorni prima, e in quell’occasione avevano già tentato di violentarla. Pare che uno dei fermati abbia dichiarato che il rapporto con la ragazza fosse stato consenziente, e su questo punto si sta cercando di fare chiarezza. Indignazione fra le persone della comunità locale anche perché i tre stupratori erano conosciuti, e nessuno si sarebbe mai potuto aspettare tale tragico epilogo, ma anche tanta paura fra le donne: «Ho paura, la mattina non sappiamo se torniamo a casa», le parole dei residenti ai microfoni di Storie Italiane, e ancora «I controlli dovrebbero essere più mirati», «Servono pene più severe», «Di sera fa paura», «Non sono esseri umani».

STUPRO ALLA CIRCUMVESUVIANA: 3 FERMATI

Storie Italiane ha intervistato anche il presidente dell’Eav, l’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri a Fanpage “La giovane faccia attenzione a chi frequenta”, che avrebbero creato delle polemiche: «E’ stata una frase estrapolata da un contesto. il mio pensiero è chiaro ed è quello di tutti gli altri: ci sono dei vigliacchi che hanno abusato di una giovane. Tenga presente che io ho due figlie della stessa età. Si è trattato di una frase che io dico sempre alle mie figlie quando escono di casa “State attente quando uscite la sera”, in questo caso è purtroppo attuale. Quei tre avevano già provato ad abusare della giovane 20 giorni fa». De Gregorio ha aggiunto, a sua discolpa: «Vi invito a leggere la mia pagina Facebook per vedere tutto quello che ho dichiarato sulla vicenda. Son stato il primo a dare la notizia di questa storia, la notte non ci ho dormito, ma di che stiamo parlando?».

