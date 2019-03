Imane Fadil, morta teste processo Ruby/ “O è veleno di Stato o della mafia”

«Un mese di agonia» per Imane Fadil, la modella 34enne morta lo scorso 1 marzo 2019 all’Humanitas di Rozzano. Il suo decesso rappresenta un vero e proprio mistero, con la marocchina che era una delle teste del processo Ruby contro Silvio Berlusconi. Il pubblico ministero Greco ha parlato di «anomalie nella cartella clinica», annunciando la disposizione della sua autopsia. Ma nelle ultime ore sono giunte importanti indiscrezioni: la morte della modella sarebbe dovuta a un mix di sostanze radioattive, diverse dal polonio, con la Procura di Milano che indaga per omicidio. La vittima temeva di essere stata avvelenata, come confidato al fratello e al suo avvocato, e ora gli inquirenti sono al lavoro per fare luce. La Fadil qualche settimana fa aveva chiesto di costituirsi parte civile al Ruby ter, dove Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari come riporta Il Fatto Quotidiano: «Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato. Quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde», le parole del Cavaliere.

EX CONSULENTE MITROKHIN: “O VELENO DI STATO O DELLA MAFIA”

Interpellato da Il Fatto Quotidiano, l’ex consulente della Commissione Mitrokhin Mario Scaramella ha parlato così della misteriosa morte di Imane Fadil: «All’impronta direi che potrebbe trattarsi di l’utilizzo di cosiddetti BRV cioè sostanze radiologiche da combattimento, per una possibile eliminazione fisica, ma ripeto è roba da agenzie statali o di gruppi specializzati del livello di Al Qaida o di Mohylevyč (ritenuto dalle agenzie di sicurezza americane ed europee il capo della mafia russa nel mondo) per intenderci». Prosegue Scaramella: «Un veleno è fatto per non essere individuato e questi sono veleni di Stato o della cosiddetta State sponsored Mafia. Difficile per gli inquirenti farsi una idea in tempi brevi sui fatti di Milano, credo in Italia non ci siano le competenze tecnico-militari necessarie, solo i pochi governi che possiedono arsenali nucleari o che gestiscono questo livello di operazioni di intelligence hanno quel che serve per orientarsi, l’ideale sarebbe richiedere la collaborazione del Regno Unito in questa indagine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA