Imane Fadil, mistero sulla morte/ Pista Marocco, Sbai: “avvelenata, sapeva troppo”

Perché e come è morta Imane Fadil? Il mistero sulla bellissima modella 34enne morta il primo marzo dopo quasi un mese di agonia all’ospedale Humanitas di Milano non accenna a diminuire anche perché, come tutti ormai sanno, la ragazza era la teste chiave del processo Ruby Ter in merito alle “cene eleganti” ad Arcore nella casa di Silvio Berlusconi. La anatomopatologa Cristina Cattaneo che dirige il Labanof (laboratorio di antropologia e odontologia forense della Statale di Milano) a metà settimana compierà la completa autopsia e si proverà a scoprire se e come sia stata avvelenata la modella: fu la stessa Imane Fadil a confessare al fratello e al suo avvocato, negli ultimi giorni di agonia, «mi hanno avvelenata» ma ora bisognerà attendere le novità dai test dopo che ieri alcuni hanno dato segno negativo (arsenico e metalli tossici, ndr). Durante il ricovero all’Humanitas, Imane è stata testata per moltissime patologie: leptospirosi, ma è stata scartata, linfomi e altri tumori ematologici, fino alle malattie autoimmuni, tutto è stato reso negativo dagli esiti degli esami. Positivi sono stati invece i livelli di cobalto, cromo, nichel e molibdeno nel sangue, appena sopra la norma ma comunque non così alti da provocare, da soli, un avvelenamento: potrebbe ancora essere lupus, malattia autoimmune, ma sarà l’autopsia da questo punto di vista ad avere l’ultima parola per capire se si tratti di una vicenda intricata giudiziaria o una tragica fine naturale per una 34enne sempre stata in salute fino ad due mesi fa.

SPUNTA LA “PISTA MAROCCHINA”

In una intervista a Repubblica intanto spunta una possibile pista “marocchina” rivelata dalla ex deputata del Pdl Suad Sbai, 58enne oggi presidente dell’Associazione donne marocchine in Italia: «L’hanno uccisa. So che, come tante altre bellissime ragazze, frequentava molto la nostra ambasciata. È lì, nel giro dell’alta diplomazia, che devono andare a cercare», spiega la politica ex Forza Italia che ritiene come Imane Fadil purtroppo «sapeva tanto e per questo avrebbe anche voluto fare un passo indietro», ma non glielo hanno permesso. Non ci sono nomi e nemmeno piste precise, ma la Sbai è abbastanza convinta che la bella 34enne sia stata avvelenata «con qualcosa che non è quello che è stato detto in questi giorni. Purtroppo da noi non è una novità, succede spesso». Una pista marocchina con la Sbai che ammette, sempre a Repubblica, di aver subito un tentativo simile: «Ti fanno fuori con molto poco, ti fanno bere una cosa che contiene una sostanza particolare, una specie di mercurio, cristallo di acido, inodore, che ti avvelena. Sembra una malattia che ti distrugge gli organi e ti uccide. È successo anche a me. Nel 2010. hanno tentato di avvelenarmi con cristalli di acido, ho passato l’ inferno, mi sono salvata». Infine, l’ex deputata Pdl rivela il possibile “movente” dietro all’avvelenamento “marocchino”: «Di ragazze marocchine bellissime, come Ruby, come lei, in questi anni in Italia ne sono arrivate tante ed è facile immaginare a fare cosa. Incontri, filmini, ricatti. Non è successo solo a Berlusconi. Lui è conosciuto e la sua storia è venuta fuori ma di persone di alto livello ne sono state ricattate e minacciate tante. Probabilmente Imane si era tirata indietro, era diventata un problema e l’hanno eliminata. Ma non c’è solo lei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA