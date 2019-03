CAMORRA, ARRESTATO MARCO DI LAURO/ Napoli, superboss di Scampia: latitante dal 2004

Marco Di Lauro, boss di camorra latitante dal 2004, è stato arrestato a Napoli dalle forze dell’ordine. Una cattura di primissimo piano se si pensa che il più giovane dei figli di Paolo Di Lauro, protagonista della faida di Scampia, era considerato dagli inquirenti come il secondo latitante più pericoloso d’Italia, dietro soltanto al capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Le informazioni sull’operazione che hanno portato alla sua cattura sono ancora frammentarie: come riportato da La Repubblica, Di Lauro era latitante dal 7 dicembre del 2004, e cioè quando sfuggì al maxi-blitx che in seguito passò alla storia come “la notte delle manette”. In quell’occasione, chissà come Marco Di Lauro riuscì a sottrarsi alla cattura: un appuntamento rinviato per quasi 15 anni, fino all’arresto di oggi.

CAMORRA, ARRESTATO MARCO DI LAURO

Dal 17 novembre 2006 Marco Di Lauro era ricercato anche in campo internazionale e faceva parte dell’elenco dei latitanti di massima pericolosità. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il suo arresto sarebbe avvenuto nel corso di un’operazione congiunta di polizia, Squadra mobile e carabinieri in via Emilio Scaglione, a Chiaiano. Come riportato da La Repubblica, nel 2010 un collaboratore di giustizia ha indicato Marco Di Lauro come mandante di 4 omicidi. Il Mattino sottolinea come sul quarto figlio di Paolo Di Lauro, detto “Ciruzzo ‘o milionario”, penda un ergastolo per l’omicidio dell’innocente Attilio Romanò, ucciso per errore nel gennaio del 2005 nell’ambito della prima faida di Scampia. Un arresto dunque pesantissimo, un colpo importantissimo inferto dalle forze dell’ordine ai danni della camorra e della criminalità organizzata.

