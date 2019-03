Gambolò, scomparsa Luciana Fantato/ Video, fu allontanamento, suicidio o omicidio?

Luciana Fantato che fine ha fatto? Due giorni fa nella puntata di Pomeriggio 5 (qui il video), i colleghi di News Mediaset hanno ricostruito la storia della povera casalinga 59enne scomparsa nel nulla dal 10 novembre 2017 a Gambolò (Pavia): si è pensato prima ad un allentamento volontario, poi le ipotesi di suicidio e omicidio sono emerse con le indagini che hanno cercato di capire i rapporti con il marito “accumulatore seriale” Pierino Marcantognini e con la figlia Marta. Lo scorso 14 marzo però la svolta che tutti avrebbe voluto evitare: il pm Valentina De Stefano ha fatto notificare al marito Pierino e ai figli Marta e Piergiorgio una richiesta di archiviazione, sulla quale ora dovrà pronunciarsi il gip. I giudici purtroppo non sono riusciti a reperire alcun nuovo messaggio/traccia che possa dimostrare cosa possa essere successo a Luciana Fantato in questi lunghi 2 anni passati.

LA PROCURA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE

In studio lunedì scorso Barbara D’Urso chiamò ad intervenire il conduttore di Iceberg e Lombardia Nera, nonché esperto di cronaca nera, Marco Oliva: fu uno dei primi ad occuparsi del caso e in studio ha tentato di avanzare una sua possibile lettura sull’accaduto. Stante la mancanza del corpo e stante le possibili piste investigative sui presunti colpevoli, ad oggi, forse l’ipotesi più probabile è l’allontanamento volontario: restano però molti dubbi in merito al possibile coinvolgimento di una setta satanica che potrebbe averla rapita, uccisa e “murata viva” come ha spiegato il procuratore in questi anni nelle varie ipotesi di reato. Il marito Pierino affetto da disturbo di accumulo seriale e la figlia Marta con diversi problemi conflittuali con la madre, furono forse tra i motivi dell’allontanamento di Luciana Fantato: su questo già lunedì riportavamo il commento del reparto analisi criminologiche del Racis di Roma. Assieme al magistrato sono giunti alla conclusione che la «probabilità di un’azione omicidiaria nei confronti della donna è scarsa, giudicando invece più verosimile l’ipotesi dell’allontanamento volontario seguito dal suicidio».

