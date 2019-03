Gilberta Palleschi, prof uccisa a Sora/ Cassazione: nuovo sconto pena per femminicidi

Gilberta Palleschi, la professoressa di Sora uccisa dal compagno: è polemica in merito alla morte della donna dopo che la Cassazione ha concesso un nuovo sconto di pena per un caso di femminicidio. Infatti di recente la Suprema Corte, con una decisione che si sta portando l’inevitabile codazzo di polemiche, ha confermato la riduzione della pena per Antonio Palleschi, dall’ergastolo a vent’anni. Come è noto l’uomo all’epoca dei fatti violentò Gilberta dopo averla aggredita e poi, quando era ancora viva, la chiuse nel bagagliaio dell’auto scaraventandola infine in una scarpata; l’efferato crimine non si concluse qui dato che il giorno successivo Palleschi oltraggiò pure il cadavere della povera vittima. Nonostante questo i giudici hanno optato per lo sconto di pena al femminicida senza tenere conto del ricorso del pg della Corte di Appello di Roma e degli stessi famigliari della professoressa di inglese.

L’EFFERATO OMICIDIO DI GILBERTA PALLESCHI

Dunque, dopo che era stata ribaltata la sentenza emessa in primo grado per l’omicidio (avvenuto nel 2014) della 57enne Gilberta Palleschi a carico del suo assassino, peraltro reo confesso, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a soli vent’anni per Antonio Palleschi perché ritenuto infermo di mente. Come si ricorda, l’insegnante di inglese stava facendo jogging nei pressi di Sora (Cassino) quando era stata sorpresa dall’uomo e abusata sessualmente. Il suo corpo fu trovato solamente quaranta giorni dopo il brutale omicidio e dopo l’oltraggio perpetrato da Palleschi al suo cadavere proprio mentre erano già in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei suoi familiari. A far discutere è anche il fatto che, in primo grado, il giudice aveva respinto la richiesta di perizia psichiatrica per l’assassino dato che non aveva alcuna base scientifica. La Suprema Corte, invece, sostiene che “Il dubbio sulla sussistenza del vizio di mente deve essere apprezzato in relazione al principio del ‘in dubio pro reo’” e parlando di “discontrollo degli impulsi”.

