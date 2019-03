Milano, donna trovata morta nel suo appartamento/ Interrogato il compagno

Una donna è stata trovata morta ieri nel suo appartamento di Milano, e quest’oggi è stato fermato il suo compagno. La vittima si chiamava Roberta Priore, ed aveva 53 anni; è stata rinvenuta senza vita nel pomeriggio di ieri, nella sua abitazione al quinto piano di uno stabile sito in via Piranesi 19, zona a sud est del capoluogo lombardo nei pressi di Porta Vittoria. Ad allarmare la polizia è stata la figlia di 22 anni, che attorno alle 15:30 di ieri pomeriggio si è messa in contatto con le forze dell’ordine perchè non riceveva più notizie da ore della madre. La giovane ha anche provato a citofonare, ma non ottenendo alcuna risposta ha allertato i vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell’appartamento. Una volta entrati hanno trovato la 53enne senza vita con accanto un cuscino, e l’appartamento messo a soqquadro con l’intento di inscenare una rapina finita male. Gli inquirenti, dopo una breve indagine, hanno interrogato il nuovo compagno della 53enne, e non è da escludere che nelle prossime ore possa essere fermato con l’accusa di omicidio.

MILANO, DONNA TROVATA MORTA NEL SUO APPARTAMENTO

Da un primo esame effettuato sul corpo della vittima non sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di violenza, quindi la donna potrebbe essere stata soffocata proprio con il cuscino trovatole accanto. Le indagini della squadra mobile sono dirette da Lorenzo Bucossi e al momento non viene esclusa alcune ipotesi, ma la sensazione circolante è che la donna sia stata uccisa anche perché i vicini di casa, come riferisce l’edizione online de Il Giornale, avrebbero sentito più volte delle urla provenienti proprio dall’abitazione della vittima. Inoltre, già in passato la polizia era intervenuta per controllare la situazione. Nelle prossime ore si terrà l’autopsia sul cadavere della Priore da cui si capirà con certezza la causa del decesso. La donna aveva due figli, fra cui la 22enne che ha chiamato i soccorsi, nati da un precedente matrimonio terminato due anni fa.

